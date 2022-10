Adán Augusto endosa reforma militar al PRI

A-AA+

MORELIA, Mich., octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recordó que la reforma constitucional con la que se extiende hasta cuatro años más el actuar de la Guardia Nacional en tareas de Seguridad Pública, fue una iniciativa de la exdiputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Yolanda de la Torre.

En su reunión con diputados locales de Michoacán, el responsable de la política interna del país, donde simpatizantes le gritaron "presidente", dijo que esa minuta fue promovida por el hoy presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Expuso que las tareas de la GN han sido y seguirán vigiladas por las disposiciones legales, para evitar abusos, como ocurrió en otros años con las fuerzas federales.

Explicó que además se fortalecerá la transparencia del uso de recursos públicos para equipamiento y áreas de Seguridad Pública, entre ellos, la compra de armamento.

"Cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda como en la época de Felipe Calderón, no nada más, ahí sí, se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza, terminó Calderón y su gobierno, convertidos en traficantes de armas".

Y agregó: "Las armas que iban destinadas para nuestras fuerzas armadas y para la policía, terminaron vendiéndose al crimen y a la delincuencia organizada", acusó.

López Hernández enfatizó que por eso está detenido en los Estados Unidos, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal.

"Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido", sostuvo.

Ante los representantes del Poder Legislativo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Adán Augusto López Hernández dijo que inaugura una nueva etapa política del país.

Destacó que es la primera vez que un representante del Poder Ejecutivo Federal acude al pleno Legislativo para presentar el contenido de una reforma constitucional.

Señaló que se requiere de sensibilidad y oficio político –tal como se lo indicó el presidente de la República- para hacer las cosas de distinta manera.

He de reconocer que esta iniciativa, contrario a lo que muchos piensa, no fue una iniciativa del gobierno federal, sino una iniciativa que presentó una diputada del PRI, Yolanda de la Torre.

Confesó que cuando le fue presentada la iniciativa para la reforma constitucional, consultó "a quien debía consultarlo", que el plazo se extendiera hasta cuatro años más, al actuar de la GN a tareas de Seguridad Pública.

Mientras el funcionario federal arribaba a la sede principal del Poder Legislativo, un grupo de personas se manifestaba en contra de la reforma constitucional.

Otros más, mostraban su simpatía por el exgobernador de Tabasco: "Augusto, hermano, el pueblo está a tu lado", gritaban.

Los legisladores de la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional le hicieron el desaire a Adán Augusto López y no acudieron a la reunión.

La ausencia de los diputados panistas fue recriminada por el secretario de Gobernación quien les advirtió "que se vayan acostumbrando", ya que habrá más encuentros.

Jesús Hernández Peña, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, fue el encargado de moderar la reunión y dar la bienvenida al funcionario.

Reconoció la voluntad del Poder Ejecutivo Federal, de abrir a diálogo con los congresos locales, para discutir la permanencia del Ejército en las calles hasta el año 2028.

Dijo que la seguridad es un derecho que ha sido violentado en el país, por la falta de una estrategia efectiva que atienda las necesidades de la sociedad.

Recordó que Michoacán es una de las entidades con mayor número de incidencia delictiva y que ante este difícil panorama, se requiere de una buena estrategia.

"Las fuerzas armadas son la fuerza histórica de México, ante el reto que significa combatir la violencia y la criminalidad", aceptó Hernández Peña.

"Por nuestra parte, como poder público, tenemos el compromiso de acompañar los esfuerzos que beneficien a la población".

Al concluir la reunión con los integrantes de la 75 Legislatura local de Michoacán, sostendrá un "diálogo con la sociedad civil", también en la ciudad de Morelia.