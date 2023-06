Adán Augusto informa que gastó 395 mil 683 pesos en su primer semana

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández informó que en la primera semana de recorridos por el país gastó 395 mil 683 pesos, un promedio de 56 mil 526 pesos diarios, dinero que puso de su bolsa y de sus propios ahorros.

Al encabezar una asamblea informativa en Navojoa, Sonora, el exfuncionario detalló que, de ese total, la mayor parte, 293 mil 235 pesos, se utilizaron para solventar pagos relacionados con la logística de los eventos en los que se ha reunido con miles de personas.

Dijo que, por concepto de transporte, en el que está incluido el pago de combustibles, vehículos y casetas, se han erogado 83 mil 234 pesos, mientras que en hospedaje ha gastado 13 mil 279 pesos.

Adán Augusto López informó que en alimentos ha pagado 4 mil 185 pesos, en tanto que para "gastos menores" ha destinado mil 750 pesos.

Ante sus simpatizantes en Navojoa, anunció que aunque no está obligado, al no haber aceptado el financiamiento de su partido, ya entregó a la dirigencia de Morena el comprobante de los gastos que han salido "de los recursos propios del ahorro de toda mi vida, eso es lo que yo me he comprometido a hacer y voy a informar puntualmente cada semana".