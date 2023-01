Adán Augusto López celebra salida Lorenzo Córdova del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- A partir de abril próximo, cuando se elija a los cuatros nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), se les acabará a los partidos conservadores la repartidera del botín político en el que habían convertido a ese organismo, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Al encabezar un diálogo ciudadano en Veracruz para hablar de la reforma a leyes secundarias en materia electoral, el llamado Plan B, el funcionario celebró que esté por concluir el mandato "del tal Lorenzo Córdova" al frente del INE y destacó que a partir de ahora los nuevos consejeros electorales serán insaculados, con lo que se acabarán las cuotas de los partidos políticos.

"Ahora el Consejo Técnico va a nombrar, como lo dice la Constitución, cuatro quintetas, y como nosotros ni los legisladores integrantes de este movimiento (Morena) se van a prestar a los acuerdos en lo oscurito, pues se les acabó su repartidera, ahora se va insacular en el pleno de la Cámara de Diputados, y que la suerte diga quiénes van a ser los próximos consejeros y quién va a sustituir al tal Lorenzo Córdova, que afortunadamente ya termina su mala época", expresó.

Ante legisladores, empresarios y representantes de la sociedad civil de Veracruz, y acompañado del gobernador del estado, Cuitláhuac García, el secretario de Gobernación insistió en que el Plan B que se aprobará en febrero en el Congreso, no pretende desaparecer al INE, como lo afirma la oposición. "Nada más falso como eso", enfatizó.

"Lo que sí hicimos fue proponer una verdadera ciudadanización del Instituto Nacional Electoral. No quisieron, porque lo que no quieren es que el pueblo participe. Estos mercachifles piensan que lo más fácil es repartirse el Instituto Nacional Electoral como el botín que era hasta el gobierno anterior.

"¿Saben cómo se nombraban a los consejeros electorales en el pasado? Agarraban y se ponían de acuerdo los líderes de los partidos y decían, y lo digo con autoridad porque a mí me tocó ser diputado federal y senador y vi cómo se repartían el botíncito, parecían esos ladronzuelos de las novelas de Manuel Paino, 'Los Bandidos de Río Frío'.

"Y entonces decían: 'uno para ti porque tienes el 10 por ciento de los votos, pero como éste tiene el 8, pónganse ustedes de acuerdo y me proponen a uno'; el del PRI, 'yo quiero dos', y le daban sus dos, y el del PAN los otros dos, hasta al PRD le tocaba", señaló.

Adán Augusto López aseguró que este proceso de revocación del Consejo General del INE no tiene por qué ser así, sino que tiene que haber una verdadera participación democrática, pues "esto no es un botín".