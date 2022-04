Adán Augusto López evita decir si viajó en avión de GN a Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), evitó dar alguna declaración sobre su participación este fin de semana en Coahuila y Sonora para promover la consulta de revocación de mandato y donde en redes sociales se le señaló de utilizar una aeronave de la Guardia Nacional (GN) para trasladarlo a estos actos.

En el acceso de Palacio Nacional de la calle Corregidora, a las 14:24 horas, y tras una reunión de casi 45 minutos con el presidente López Obrador, el titular de Segob evitó responder los cuestionamientos de la prensa ahí reunida.

"Secretario, se le vio muy activo el fin de semana... ¿utilizó el avión de la Guardia Nacional?", se le preguntó.

"Traigo prisa", respondió López Hernández antes de abordar una camioneta y alejarse del recinto histórico.

La mañana de este lunes, a pesar de que todo el fin de semana circularon videos y fotografías de eventos de Morena para promover la consulta popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández durante su visita a Coahuila esté promoviendo este ejercicio y dijo que sus giras son para cumplir con su responsabilidad y ayudarle con la transformación y no es precandidato presidencial. además, que rechazó la utilización del avión de la Guardia Nacional (GN) para estos fines.

"En el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines", respondió.

Además este fin de semana se denunció en redes sociales la utilización de una aeronave de la Guardia Nacional para trasladar a Coahuila a morenistas para supuestamente llegar a mítines políticos y promover la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "tienen que procurarse actuaciones apegadas a la ley", además que rechazó la utilización del avión para estos fines.