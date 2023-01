Adán Augusto López niega pleito entre gobierno federal y el INE

A-AA+

PACHUCA, Hgo., enero 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que haya algún pleito entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE), "no hay acusaciones sino realidades en torno a que el INE incurre en fraudes", aseveró.

En su visita al estado de Hidalgo para firmar el Convenio de Construcción de la Paz, fue recibido afuera del recinto por cientos de simpatizantes con playeras blancas y la leyenda "Adán si va", además de que, durante su participación en el evento, los asistentes corearon "Adán amigo Hidalgo está contigo".

Ante ello, pidió guardar calma ya que dijo Ciro (Murayama) y Lorenzo lo podían sancionar, "ya se van en abril entonces ya hablaremos de eso".

Respecto a la acusación que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el INE incurre en fraudes, dijo esto es una realidad, por eso los mexicanos quieren una Reforma Electoral a fondo para que se acabe el tiempo en que se repartían los consejeros electorales, "era un botín de los partidos políticos".

"¿Ni modo que no quieren que sepan los mexicanos como eligieron a Lorenzo Córdova?, son cuotas del partido. Por eso ahora nosotros vamos a impulsar que se cumpla con el proceso constitucional y finalmente sean insaculados 20 mexicanos que acrediten ser los más capacitados".

Reiteró que no ve ningún pleito entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral, al contrario, lo que sí hay es una iniciativa de reforma de las leyes secundarias en materia electoral, que ya fue aprobada por el congreso y parcialmente por el Senado.

Destacó que las acciones de inconstitucionalidad que Interpondrá el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un derecho que tiene el organismo, sin embargo, reiteró que ellos sostienen que la reforma es plenamente constitucional.

Adelantó que en unas tres semanas acudirá nuevamente a esta entidad para informar sobre esta.

Ante los señalamientos del INE de que fue él ahora, con el colaborador de la 4T, Manuel Bartlett, quien incurrió en lo que se llamó caída del sistema en las elecciones de 1988, refirió que se trata de un hecho del pasado, ahora dijo hay un gobierno democrático, plural e incluyente que respete a la libre participación de las ideas.

"El licenciado Bartlett es el director general de la Comisión Federal de electricidad y no está en tareas de gobernabilidad", acotó.