Adán Augusto López reitera apoyo a Luisa María Alcalde

CULIACÁN, Sin., junio 26 (EL UNIVERSAL). – El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Adán Augusto López Hernández, condenó la misoginia y los comentarios negativos vertidos contra su sucesora en el cargo de Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, la cual es una mujer honesta y preparada.

"Deseo que en lo personal y lo político que le vaya muy bien en el desempeño de su nuevo cargo en el gabinete presidencial, puesto que, si a ella le va bien, la gobernabilidad en el país va a tener satisfacciones", señaló.

En un primer encuentro con periodistas en la ciudad de Mazatlán, donde inició una gira de dos días para celebrar asambleas informativas y encuentros con diversos sectores, entre ellos el empresarial, defendió a su sucesora en el cargo, a la que definió como una gran mujer con experiencia y conocimientos.

Al referirse al renglón de la inseguridad y la violencia, citó que ya basta de estigmatizar y colocar a Sinaloa, como el sinónimo de la violencia , cuando en forma conjunta la federación y el estado han contribuido a reducir en un año y medio, en un 32 por ciento los índices delictivos.

López Hernández pidió que no se siga haciendo alegoría de los hechos de violencia que se presentan, pero no como sucedía en el pasado, con tasas muy altas, como se refleja actualmente con una disminución medible.

Al iniciar su gira por Mazatlán, el aspirante presidencial de Morena dijo que nunca desoyó a los productores de maíz, ni los dejó solo en sus demandas de mejores precios, prueba de ello, es que tuvo tres reuniones con ellos, en busca de dar cauce a sus demandas.

Dio a conocer que, en esta visita a la entidad, en la que celebrará diversos eventos en las ciudades de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, no buscará tener encuentros con el sector productivo de granos, puesto que su programa contempla tener contactos con la población en general, sin gremios específicos.

El exsecretario de Gobernación insistió que, durante su desempeño en el cargo oficial, celebró tres reuniones con los productores de maíz, una de ellas, tuvo lugar en la capital de esta entidad, donde se tomaron acuerdos para avanzar en sus demandas.