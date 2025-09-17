logo pulso
Adán Augusto se muestra tranquilo ante llegada de Hernán Bermúdez

El senador Adán Augusto López Hernández se muestra tranquilo y sin preocupaciones ante la llegada de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora.

Por El Universal

Septiembre 17, 2025 08:44 p.m.
A
Adán Augusto se muestra tranquilo ante llegada de Hernán Bermúdez

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Ante llegada a México de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal de "La Barredora", el senador Adán Augusto López Hernández, quien lo designó como su secretario de Seguridad Publica en Tabasco, se dijo tranquilo y sin preocupaciones de lo que pueda "cantar" ante las autoridades.

En entrevista, aseguró que no tiene nexos con dicha organización delictiva criminal y reiteró su disposición a declarar ante el Ministerio Público, incluso sin que sea requerido por las autoridades.

"Yo lo que creo es que lo más importante es que se esclarezca la verdad, quien tenga responsabilidades, pues seguramente tendrá que pagarlas", puntualizó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena en el Senado insistió en que nunca tuvo conocimiento de las actividades criminales en las que estaba involucrado su subalterno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-¿No tienen nada que temer usted?, se le cuestionó.

-No, yo de ninguna manera, yo incluso, pues revisen nada más en los tiempos y no hay. Yo nunca tuve, lo sostengo, yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan a Bermúdez.

-¿Pero como secretario de gobernación después tampoco sabía de su actividad al delincuencial?

-Yo nunca recibí como gobernador o como secretario de gobernación un reporte, un informe.

-¿Y si Bermúdez canta, senador?, se le insistió.

-Pues sabe cantar, ¿no?, respondió.

-¿No ha sido llamado a declarar?

-No y cuantas veces me soliciten comparecer lo haré.

-¿De muto propio lo haría?

-Sí claro, total disposición.

-¿Se presentaría a declarar con fuero o sin fuero?

-En cualquiera de las figuras.

