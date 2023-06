Adán Augusto sube video con su carta de renuncia

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL). - Adán Augusto López Hernández subió este domingo por la noche un video con el contenido de la carta que dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle su renuncia al cargo como encargado de la Secretaría de Gobernación (Segob) para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

En un video publicado en redes sociales, en el que, sentado en su biblioteca, lee en voz alta su carta, le reitera al mandatario su admiración y le subraya que él es consecuencia de la lucha que el presidente de la República ha encabezado por décadas. La carta ya había sido difundida desde el 16 de junio.

El extitular de la Segob le recuerda que fue en 2005 cuando se sumó al proyecto de López Obrador, como un defensor del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal en el proceso que abrió el gobierno federal para retirarle el fuero. "Diariamente, he rememorado aquel episodio que cambió nuestro rumbo y el de toda la nación", recalca.

"Terminaba marzo de 2005, en plena vorágine política, cuando tuve la oportunidad de acompañarlo en una de sus sencillas conferencias de prensa en aquel parque de Copilco, donde me preguntó: ¿Adán, qué andas haciendo?, a lo que respondí, 'aquí, respaldándolo frente a la injusticia que quieren cometer'. Esa conversación inocente terminó con una instrucción que parecía fácil: 'Adán, venga a ayudar', y desde entonces, hasta que la vida me lo permita, pretendo seguir cumpliendo", enfatiza en su carta.

De manera generosa, y habiendo cumplido las tareas encomendadas, el Presidente López Obrador me relevó del encargo de Secretario de Gobernación.



Mañana iniciamos los recorridos por todo el país para consolidar con el pueblo, el camino seguro de México: la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/otdd2sx0Ip — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 18, 2023

En todos estos años aprendí que lo valioso de una instrucción no es su precisión ni su tono ni su complejidad, sino algo más evidente, sus consecuencias, y hoy yo soy poco más que una consecuencia de la lucha que usted encabeza y que encabezó por décadas. Un ayudante de campo del sol como diría Pellicer."No se lo niego, la estima, el respeto y la admiración que siento por usted, la misma que le profesaban Payambé y Aurora, quienes partieron orgullosos tras verlo dirigiendo a la nación, hace complejo para mí solicitarle que acepte mi renuncia al frente de la Secretaría de Gobernación, cargo que me permitió acompañarlo mientras escribe una de las páginas lo más luminosas de Tabasco, de México y de la historia de la democracia latinoamericana", expresa López Hernández.El exsecretario pide en su misiva que "si está en su agrado, me releve de este cargo para así atender, con la tenacidad, los valores y el compromiso histórico que usted sembró, el encargo de profundizar la cuarta transformación de la vida pública nacional".Además, le ruega que "no crea que busco algo mejor o más grande que el privilegio de acompañarlo. Todo lo contrario, la realidad es que usted ya ha hecho más que suficiente por todas y todos nosotros".