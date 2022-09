Además de cena, Salinas Pliego regalará "un millón" por su cumpleaños

Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego anunciara que planea elegir a 12 o 15 personas que interactúen con sus cuentas en redes sociales para invitarlos a su fiesta de cumpleaños, este jueves reveló que también regalará "un millón"; sin embargo, no especificó si hablaba de dinero o de algo en especial.

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas detalló que, tras pregunta de su papá, ahora "voy a regalar un millón".

"Buenos días, les mandan saludos mis papás, que tengan un excelente fin de semana, ¡¡¡Ya viene mi cumple!!! Me preguntó mi papá que si no iba a regalar un milloncito este año por el #SalinasFest y pues va... además de la cena voy a regalar un millón", se lee en el tuit del magnate mexicano, quien compartió un par de fotos donde se aprecia conviviendo con sus padres.

Asimismo, el mismo empresario dijo: "Ya les diré cómo y cuándo".

#BuenosDias, les mandan saludos mis papás, que tengan un excelente fin de semana, ya viene mi cumple!!!



Me preguntó mi papá qué si no iba a regalar un milloncito este año por el #SalinasFest y pues va... ademas de la cena VOY A REGALAR un millón.



Ya les diré cómo y cuando . pic.twitter.com/TagRNmaYcp — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 29, 2022