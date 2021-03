Adeuda SRE pago a becarios extranjeros

Beneficiarios de las becas que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la Agencia Mexicanas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), no han recibido su pago correspondiente desde enero pasado.

Se trata de jóvenes extranjeros que aplicaron por una Beca de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2019. La convocatoria se lanza para poco más de un centenar de países, ello –según Relaciones Exteriores – en el marco de convenios bilaterales y de acuerdos especiales.

Estudiantes afectados enviaron un escrito a las distintas áreas de la Amexcid –del cual EL UNIVERSAL tiene copia- para exponer que a raíz de la falta de pago, desde hace 2 meses, han comenzado a vivir distintos inconvenientes, ello debido a que el dinero que se les otorga es para la manutención.

De acuerdo con becarios consultados, el pago que reciben mensualmente es de 10 mil 500 pesos, con lo cual pagan su manutención: renta y comida, principalmente.

Las becas son para estudiar maestría, doctorado e investigaciones de posgrado, así como programas de movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado.

Quienes se ven beneficiados por esta beca, deben cumplir con las normas que se les imponen, como el hecho de que mientras la beca dura (2 a 4 años), no pueden trabajar, tampoco tener cuentas de banco, porque arriban a México con una visa de estudiantes.

Además, no pueden salir del país si no es en el periodo vacacional que se les otorga y si el regreso no se hace en la fecha establecida, pierden la beca en automático.

En la carta que se envió a las autoridades de la Amexcid, los estudiantes expresaron estar conscientes de las diferentes repercusiones y dificultades que ha generado la pandemia del Covid-19 a nivel mundial, sin embargo, lo que piden es resiliencia que les permita superar las adversidades y enfrentar la nueva realidad.

"Solicitamos de la manera más atenta que nos comuniquen las fechas exactas y de cumplimiento del pago de nuestro apoyo económico del mes de enero 2021 y los meses siguientes. De manera encarecida le solicitamos conocer la información de lo que sucederá, lo antes posible, y de esta forma poder tomar decisiones en lo que resta de nuestra estancia en México", detallaron.

La situación ha llevado que los estudiantes recurran a los gobiernos de sus países, a través de las embajadas acreditadas en México.

Una de las embajadas, por ejemplo, envió un correo electrónico al Director General para América Latina y El Caribe, Martín Alonso Borrego, para pedir su intervención. La respuesta fue un simple: "lo revisamos".

En entrevista, algunos estudiantes, que solicitaron el anonimato para evitar represalias que podrían recaer –incluso- en el retiro de la beca, manifestaron que la comunidad estudiantil está preocupada y alarmada porque son dos meses de retraso en el pago y una gran mayoría al menos tiene el compromiso de pagar una renta.

"La mayoría rentamos y hemos tenido que pedir a los arrendadores que nos esperen para el pago, pero también pagamos luz, internet. Ahora con la pandemia, desde abril de 2020 las clases han sido en línea y eso por lo menos ayuda a no tener que gastar en transporte", expresó un estudiante.

Los jóvenes han propuesto que, en su caso, ante esta situación de pandemia y dado que las clases se mantienen en línea, se les permita regresar a sus países de origen y desde allá seguir las clases, pero ello les ha sido negado.

"Me parece algo inhumano, porque esa manutención es también para comer. Nosotros tenemos que cumplir las normas que nos imponen pero ellos no cumplen. Ninguno de nosotros hemos dejado nuestros estudios, pero con esta situación resulta muy complicado", manifestó otro estudiante.

EL UNIVERSAL cuestionó a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el caso. Se explicó que derivado de la pandemia del Covid-19, así como de un nuevo ejercicio correspondiente al año 2019, se han realizado ajustes presupuestarios que han impactado en la demora en el pago de manutención a las becarias y becarios.

"En la Amexcid es un tema prioritario la solución de este atraso, por lo cual se están llevando a cabo todas las acciones a fin de que la próxima semana pueda darse cumplimiento a los pagos de manutención de las y los estudiantes", detalló.

¿Y LA BECA?

La situación para estudiantes extranjeros que aplicaron para obtener una Beca de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2020, es compleja.

Y es que estos estudiantes aplicaron para la beca, entre julio y septiembre de 2019 y los resultados se los debieron dar en enero de 2020, según indica la propia convocatoria.

"Esta información debió ser divulgada mucho antes de que la pandemia iniciara en México, sin embargo, al día de hoy todavía no conocemos los resultados oficiales de esta convocatoria", escribieron estudiantes extranjeros en una carta fechada el 1 de febrero de 2021 y que fue enviada a la Amexcid.

Estudiantes piden comunicación precisa, toda vez que no tienen certeza de que va a ocurrir con sus estudios, si podrán llevarlos a cabo o no.