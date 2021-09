"Administración de AMLO sin avances en materia de derechos humanos"

Expertos en derechos humanos señalaron que no hay avances en esa materia en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque hay una CNDH desaparecida que no actúa ante casos de violaciones graves a sectores como los migrantes, los periodistas, familiares de víctimas y agresiones del propio Estado a través de instituciones como la Guardia Nacional.

El senador y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza, expuso que es preocupante que el presidente López Obrador "viva en una burbuja o en una realidad ajena. Lo que dijo en materia de derechos humanos en el Tercer Informe no corresponde en nada con la realidad".

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que la crisis en derechos humanos en este sexenio se ha agudizado gravemente.

"Un ejemplo es la muy vergonzosa acción de su gobierno en contra de los migrantes centroamericanos y haitianos, que no un caso de excepción y no hay castigos ejemplares a quienes agreden brutalmente a los migrantes. Es tan grave que esta la Border Patrol de Estados Unidos parece civilizada frente a la Guardia Nacional y los agentes migratorios mexicanos".

Sumado a ello, hay muchos periodistas asesinados en este sexenio, todos los días el presidente López Obrador descalifica, agrede verbalmente a periodistas y medios de comunicación nacionales y extranjeros. En este sexenio a cifras récord de defensore y activistas de medio ambiente asesinados.

"Las desapariciones forzadas en este sexenio continúan. Sólo en los tres años del actual gobierno va casi 23 mil. Se le dio la espalda y se traicionó a las víctimas, con una política pública pírrica, se desmantelaron fideicomisos, la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) está desarticulada, la Comisión Nacional de Búsqueda sólo hace un trabajo simbólico, se desatendió a las mujeres al negar recursos para los albergues y se persigue de oficio a defensores de derechos humanos y a los periodistas", apuntó.

Álvarez Icaza, dijo que sumado a ello se busca que la Guardia Nacional se propone que pase a la Sedena, como el plan original de López Obrador de militarizar esta instancia, además de que a los militares les dan contratos y negocios.

"Ahora la pregunta no es cuándo regresarán a los cuarteles, sino cuándo van a regresar el dinero que les están dando".

Por su parte, José Perdomo Galicia, maestro en Derecho de la Universidad La Salle y especialista en derechos humanos, expuso que hay una grave crisis en la materia, con una CNDH desaparecida, desarticulada ante las graves violaciones a los derechos de millones de mexicanos, víctimas de la violencia, pero también de los abusos del Estado, con al menos 22 periodistas asesinados y con las arengas presidenciales en las mañaneras en contra de ese gremio.

"Estamos muy mal en derechos humanos en el actual sexenio con un país sumergido en la violencia y la inseguridad, con una Guardia Nacional militarizada que agrede y detiene a migrantes. No creo que sea una realidad tan bonita ni tan tersa como la presenta el presidente López Obrador", apuntó.

Indicó que se trata de un monólogo presidencial, donde no hay réplica de la oposición, del Congreso, donde no hay autocrítica y en donde el discurso choca con la realidad, con una Guardia Nacional ya militarizada, lo cual es inconstitucional, pero que además es utilizada para la detención de migrantes.