Admite AMLO que ha sido difícil vender avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que "ha sido difícil" vender el avión presidencial TP-01, pues acusó que este fue hecho para "faraones" y "monarcas".

En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que en el caso que no se venda se tendría que pagar 7 mil millones de pesos.

"Ahí tenemos todavía lo del avión presidencial que no lo hemos podido vender porque lo hicieron como si se tratara de monarcas, faraones, un avión de gran lujo, que si no lo vendemos significa pagar 7 mil millones de pesos, ¿en qué cabeza cabe eso?", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario también reclamó que en el Estado Mayor Presidencial (EMP) hubiera 8 mil elementos para cuidar al Presidente de la República.

"Imagínense, el Estado Mayor Presidencial con 8 mil elementos para cuidar al presidente, ¿en qué lugar del mundo hay esos excesos?", aseveró.