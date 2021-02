Admite juez amparo de Genaro García Luna contra orden de aprehensión

Una juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso el exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, el 16 de febrero, contra la orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

La titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, no concedió la suspensión provisional a García Luna, preso en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, ya que no la solicitó en su demanda de garantías.

"Se admite la demanda de amparo. No ha lugar a ordenar la tramitación del incidente de suspensión, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que éste no fue expresamente solicitado", determinó en la resolución del expediente 78/2021.

El exmando policial en la administración del expresidente, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), señaló como autoridad responsable a la juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.

La titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal fijó como fecha para la audiencia el 29 de marzo y dio un plazo de 15 días para que las autoridades rindan su informe justificado.

En noviembre del año pasado, un juez del Estado de México giró una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, por el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de 27 millones de pesos que presuntamente se utilizaron para comprar bienes inmuebles en México.

García Luna fue detenido en diciembre de 2019, en Texas, por agentes federales estadounidenses, acusado de recibir "multimillonarios sobornos" del Cártel de Sinaloa, entre 2006 y 2012.