Admiten amparo de Ancira para declarar prescrito delito de "lavado"

Una juez federal dio entrada, una vez más, al reclamo de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de que la acusación por "lavado" de dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra, ya prescribió.

La juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Luz María Ortega Tlapa recibió y admitió a trámite la demanda de amparo de Ancira Elizondo con la que busca que el juez de control del Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Norte declare prescrita la acusación en su contra por el caso Agro Nitrogenados.

"Se avoca al conocimiento del asunto... Envíese el acuse de recibo relativo vía interconexión..., se tienen como válidas las actuaciones realizadas..., se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional", señaló la juzgadora.

El amparo había sido radicado en el juzgado Segundo de Distrito pero debido a que la juez Octavo ya ha resuelto diversas demandas en las que Ancira ha reclamado lo mismo, esta nueva petición de protección constitucional le fue remitida para evitar sentencias contradictorias.

En los amparos anteriores la juez Ortega Tlapa le ha negado la protección de la justicia federal.

Ancira Elizondo fue detenido el 28 de mayo de 2019 por agentes de la Interpol en Mallorca, España en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida en su contra por el caso de la compraventa irregular de Agro Nitrogenados, asunto por el que también se libró orden de captura contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos.

En febrero pasado el empresario fue extraditado a México y desde entonces permanece vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, lugar en el que se encuentran recluidos también otros personajes como el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y Juan Collado, abogado del ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto.