Admiten demanda de amparo de Sánchez Barrios contra aprehensión

La demanda de amparo de Diana Sánchez Barrios, lideresa de los comerciantes del Centro Histórico, contra su orden de aprehensión ya fue admitida, aunque el juez federal le concedió una suspensión, podría no salir de la cárcel.

El Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México dio entrada a la petición de amparo de Sánchez Barrios contra la orden de aprehensión, librada el 4 de febrero en la carpeta judicial UGJ12/136/2020.

De acuerdo con el expediente, la demanda fue presentada el pasado 18 de marzo y el juez fijó para el próximo 15 de abril para realizar la audiencia constitucional.

Concedió la suspensión provisional a favor de la lideresa de los comerciantes, pero esto no significa que pueda salir de la cárcel debido a que la carpeta judicial de la que Sánchez Barrios refirió que emanó la orden de aprehensión que reclamó, es diferente a la que actualmente la mantiene en prisión.

"Los requisitos y efectos de la suspensión concedida son: A) En caso, de que no se trate de delito que implique prisión preventiva oficiosa el que se le impute a Diana Sánchez Barrios, respecto a la orden de aprehensión, así como su cumplimiento, será para el efecto de que quede a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal y no sea detenida; sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emanan los actos reclamados", señaló el juez.

Sánchez Barrios fue detenida el pasado 17 de marzo en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en la carpeta judicial UGJ012/1435/2020 y ayer fue vinculada a proceso por robo y extorsión agravados y sujeta a prisión preventiva justificada.

Por ello, la suspensión concedida en la carpeta UGJ12/136/2020 no puede ser aplicada en el expediente que la tiene en prisión pero sí impide la ejecución de esa segunda orden de aprehensión, para el caso de que esta exista.