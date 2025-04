Adopción revocable, posible en 5 estados

Ciudad de México.- Como si se tratara de un artículo comprado en internet, en cinco estados del país es posible devolver al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a una niña, niño o adolescente (NNA) adoptado.

Las leyes estatales permiten devolverlos porque no cumplieron con las expectativas de los solicitantes, porque son tímidos o porque el pasado que vivieron (abandono, trato negligente, abuso sexual o violación sexual) les dejó traumas irreparables y porque tienen enfermedades o discapacidad; a otros más los regresan por su color de piel.

En Campeche, Jalisco, Sonora, Guerrero y Guanajuato son legales las adopciones simples revocables por la “ingratitud del adoptante”, aunque en otros estados, organizaciones de la sociedad civil y activistas han denunciado la misma práctica, pues atenta contra los derechos de los infantes, los revictimiza y los daña emocionalmente.

A pesar de que el DIF cuenta con una serie de requisitos estrictos y que el proceso de evaluación tarda hasta nueve meses, muchas personas muestran egoísmo y superficialidad, pues quieren niños que cumplan con ciertas características físicas y sicológicas, o los desean para llenar pérdidas de sus hijos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Hoy sigue siendo muy común que las parejas lleguen y digan: ‘Por favor, denme un niño de hasta un año para que no se acuerde que es adoptado. Que de preferencia sea moreno, más o menos como yo, sano, sin discapacidad, que me asegures que no le va a ocurrir nada, que traiga todas sus vacunas’, y las niñas y los niños no llegan así a los sistemas de protección”, expone Luis Peña Cruz.

En entrevista con este medio, el encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos NNA en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes del DIF, lamenta que la adopción simple continúe en el país al ser revocable y donde el parentesco existe sólo entre el adoptante y el adoptado.

En el año 2020, Luisa Velázquez Herrera inició un proceso para adoptar; sin embargo, en el camino se dio cuenta de que el DIF de la Ciudad de México califica como idóneas a aquellas familias donde hay un padre presente. Al ser lesbiana y no tener deseos de casarse, la discriminaron y negaron la adopción.

“La trabajadora social me puso como idónea porque era solvente, y el dictamen de sicología me evaluó como no idónea y me dijeron que no podía adoptar por dos razones: una es que idealizaba la maternidad, y otra es porque soy lesbiana que no se quiere casar. Así está escrito en el dictamen, que al no quererme casar, yo creo que con un hombre, implicaba un riesgo para cualquier niño, niña, adolescente que está buscando un hogar”, cuenta.

A los pocos años se embarazó en una clínica de reproducción y tuvo a una niña que vive y juega libremente con su familia: una madre de 37 años que se dedica a dar talleres de perspectiva de género y pedagogía feminista. Sin embargo, el deseo de Luisa de adoptar sigue vigente.

Miles en albergues

De el año 2014 y hasta diciembre de 2024, en México hubo 2 mil 682 adopciones concluidas, de acuerdo con cifras oficiales, mientras que la procuraduría federal consultó a las procuradurías estatales y encontró que de 2015 a lo que va de 2025, van 6 mil 160 procesos concluidos.

“Eso es mucho más del doble a lo que tenemos en el registro oficial. Lo quiero dejar superclaro, el oficial es el registro, porque ahí se carga información, documentos y ha sido un proceso complejo con las autoridades estatales”, enfatiza Luis Peña Cruz.