México no es piñata: Claudia

Campeche, Camp.- En referencia a las amenazas de imponer más aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, y al referirse a políticos estadounidenses que con objetivos electorales hablan mal de nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que “México no es piñata de nadie”.

La Mandataria federal afirmó que México le podría dar muchas clases a Estados Unidos en valores y ética.

Al encabezar la ceremonia de arranque del programa de Vivienda para el Bienestar en Campeche, en donde se comprometió a entregar 26 mil casas de interés social, Sheinbaum Pardo recomendó a esos políticos que mejor se dediquen a hablar de su país, “que bastantes problemas tiene”.

“Hay que decir que, en nuestra relación con Estados Unidos, ¡México no es piñata de nadie! Que si quieren (…), porque no sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales, entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tienen, que no utilicen a México para hacer la campaña, porque México les da muchas clases a Estados Unidos en muchas cosas: en valores, en ética, en desarrollo, en muchas”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que de las primeras ocasiones en que habló con su homólogo estadounidense Donald Trump, conversaron sobre el problema del consumo de fentanilo en ese país, y destacó que México no es un gran consumidor de drogas porque las familias mexicanas tienen muchos valores y entre todos se cuidan.

Tren México-Querétaro

Más tarde, la presidenta Sheinbaum Pardo se trasladó a Pedro Escobedo, Querétaro, donde reconoció este domingo 27 de abril a la Sedena por la construcción de obras estratégicas para beneficio de los mexicanos, y expresó que “no hay nadie mejor” como esta dependencia “para hacer las cosas”.

Al dar el banderazo de la construcción del Tren México-Querétaro, Sheinbaum Pardo pidió a las personas su comprensión por las molestias que puedan causar hasta octubre de 2027, cuando se prevé que sea entregada esta obra.

“Para nosotros era muy importante esta obra. La Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Ricardo Trevilla Trejo, además de cuidar la seguridad nacional, cuidar la seguridad interior, está a cargo, también con la Guardia Nacional, de la seguridad pública del país”, indicó.