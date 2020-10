Adoradores de la Santa Muerte preparan caravana vehicular en Yucatán

Como muchos fieles a otras creencias, adoradores de la Santa Muerte recordarán a sus fieles difuntos los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, por lo que organizan una caravana de vehículos en honor a la "huesuda" que, según dicen, escucha sus plegarias cuando se le reza con devoción.

Sobre esta caravana, Karla Campos López, líder espiritual del Santuario Familiar de Devotos —que se ubica en la colonia Mercedes Barrera, al sur de la ciudad— señaló que en esta ocasión nadie podrá caminar en la peregrinación debido a la pandemia del Covid-19.

En la cuenta de Facebook "Santuario Familiar de Devotos" se dan indicaciones para evitar contagios y cumplir con los protocolos de salud que marcan las autoridades.

"Se les invita a sumarse a las medidas tomadas por las autoridades correspondientes en pro de evitar cualquier brote de Covid-19, asistiendo en caravana; no irá nadie caminando, sino cada uno en su vehículo, patines, patinetas, bicicleta, triciclo, moto, vehículo, camionetas, entre otros", puntualizaron.

"Conservaremos lo que de unos meses para aquí es nuestra 'Nueva Normalidad', la sana distancia, portando careta, cubrebocas y gel antibacterial, así como pidiendo humildemente que no lleven niños menores de 12 años, no mujeres embarazadas y no adultos de la tercera edad", tampoco a personas que en 15 días previos al día de mañana hayan presentado síntomas de Covid-19.

Asimismo, se informó que el punto de salida y reunión será en El Santuario, ubicado en la calle 117 No. 499 A entre 58 y 60 de la colonia Mercedes Barrera, a las 6 de la tarde. La caravana terminará en la Boutique La Catrina del hermano Santos, ubicado en la avenida Juan Pablo ll (C.65 A) con esquina calle 136, de la colonia Xoclán Susulá.

El Santuario estará abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde para visitas escalonadas, bajo todas las medidas sanitarias.

Registros

El subsecretario de Asuntos Religiosos y Desarrollo Social del gobierno del estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, informó que sin ser una iglesia formalmente registrada, tienen conocimiento de grupos y casos de gente en Yucatán que practica la adoración a la Santa Muerte.

Señaló que, en ese sentido, en tanto no violenten la ley o hagan algo fuera de lo permitido, no habrá ningún problema.

También reveló que formalmente en Yucatán están registradas poco más de 100 iglesias y en todos los casos, aseguró, "se les otorga la libertad de creencia de culto y de actuación".