Aduanas de México contratará a egresados de la UAT

NUEVO LAREDO, Tamps., diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Egresados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) serán los principales contratados por directivos del nuevo Centro Regional administrativos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) próximo a inaugurarse en esta ciudad fronteriza, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Además, la UAT participará en la evaluación de perfiles y selección del personal que cubrirá las primeras 500 de bases de esta agencia federal, reveló luego de la reunión de evaluación que tuvo con las autoridades de la ANAM para dar seguimiento al convenio de colaboración celebrado entre ambas instancias.

En esta reunión participaron el director general de Planeación Aduanera de la ANAM, José Sánchez Pérez; el teniente coronel, Erik Omar Salinas Flores, titular de la Aduana de Nuevo Laredo, así como otros directivos de este sector, mientras que, por parte de la UAT, acompañó al rector el director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, René Adrián Salinas Salinas.

En la reunión, el rector Anaya Alvarado mencionó que la colaboración representa un paso decisivo para consolidar la presencia de la UAT en los sectores estratégicos del país, al tiempo que reafirmó el compromiso institucional con la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo regional y nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, analizaron los avances del proyecto conjunto de desarrollo tecnológico aplicado a la eficiencia operativa de las aduanas, iniciativa que, liderada por cuerpos académicos y especialistas de la UAT, permitirá fortalecer la innovación dentro del sistema aduanero mexicano y abrir nuevas rutas de investigación para la comunidad universitaria.

Con estas acciones, la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas reafirma su liderazgo en la región y su compromiso con el desarrollo de proyectos que generen impacto social, económico y formativo en beneficio del estado y del país.