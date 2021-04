Adultos mayores zapotecos ganan amparo para recibir dosis anticovid

Un grupo de 15 ancianos zapotecos de la población de Unión Hidalgo de entre 70 y 95 años ganaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, para recibir lo más pronto posible la vacuna contra el Covid-19, convirtiéndose así en los primeros indígenas del país que se ven obligados a tramitar un amparo para poder recibir el biológico.

Edward Regalado Martín, abogado que acompañó legalmente a los ancianos, señaló que el amparo se presentó el domingo pasado, después de que visitó Unión Hidalgo y se percató que por los altavoces del pueblo se anunciaron varias muertes de adultos mayores, sospechando que algunos murieron por Covid-19.

Y sobre todo tras enterarse que la región del Istmo de Tehuantepec, donde se ubica Unión Hidalgo, aún no está contemplada en la lista de las zonas donde se ha aplicado la vacuna y tampoco se tiene una fecha para ello.

"Nos dimos cuenta que los pueblos indígenas del Istmo están siendo discriminados al no recibir los adultos mayores ni una vacuna, cuando en la Ciudad de México la mayoría de los adultos mayores ya recibieron sus dosis. En Oaxaca, la información es muy oscura sobre la vacunación en el Istmo. Esto nos indicó que era urgente exigir la vacunación a nuestra gente, por eso promovimos este primer juicio de amparo", explicó a EL UNIVERSAL vía telefónica el abogado.

Este amparo le fue notificado ayer a la Coordinación Estatal de la Estrategia de Vacunación Correcaminos, que pertenece al gobierno federal, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al secretario de Salud en la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, quienes tendrán que atenderlo y suministrar lo más pronto posible la vacuna contra el virus.

Con ello, las autoridades tendrán que vacunar a la brevedad a Anita Regalado Ruiz, Florencio Martín Cruz, Alberta Alonso López, Gumersindo López, María Lourdes Blazi Cuevas, Guadalupe Ramírez Castellanos, Celestino Zarate Gutiérrez, Aurelio Toledo Blas, Amada Marín Ruiz, Eneas Guerra Cortés, Tomasa Blas Cristóbal, María Elena Alonso López, Eleuteria López Carrasco, Martín Toledo Martínez y Severina Ayala Antonio.

Regalado Martín detalló que lanzó la convocatoria para el amparo en redes sociales el fin de semana y sólo se acercaron a firmarla 15 ancianos, pero espera que se vuelva a conformar otro grupo.

Los demandantes esperarán la respuesta del gobierno federal en una semana. En caso de que no les cumpla, seguirán su lucha ante los tribunales.