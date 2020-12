Advierte AMLO que denunciará uso de dinero público en campaña del 2021

A pesar de asegurar que no se meterá en asuntos electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que denunciará el uso del dinero público para favorecer a algún partido o candidato, así como aquellos grupos de poder económico y organizaciones criminales que estén financiado campañas en el próximo proceso electoral.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal pidió a la población denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y en las redes sociales cualquier acto de corrupción electoral, como la compra de votos.

"Sobre los asuntos electorales no queremos ahora meternos. Sí vamos a estar llamando a que la gente actúe con independencia, para hacer valer la democracia, lo más importante de todo es que el ciudadano actúe con independencia, con criterio, que sea un ciudadano de verdad, no un ciudadano imaginario, que no nos dejemos manipular, que nos sometamos, que no se venda el voto, que no se permita que se trafique con la necesidad de la gente, que no se use dinero del presupuesto, ni municipal, ni estatal, ni federal, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato", dijo el mandatario.

"También que los grupos de poder económico no estén financiando campañas, porque esto lo vamos a estar denunciando y mucho menos si hay financiamiento de organizaciones de la delincuencia organizada (..) Entonces nada de eso, voto libre, secreto, que cada quien vote por lo que le dicte su confianza. En su momento vamos a hablar de este tema constantemente", advirtió.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que serán los ciudadanos principalmente quienes van a ayudar más en estas denuncias, pues aseguró que la población mexicana está "más avispada", despierta y consciente.

"Además se sabe todo. Ahora ya las cosas se saben antes de que suceda, sabemos todo. Entonces si hay un candidato de un partido repartiendo despensa, así se sabe (rápido)".

"Además, ¿cuántos teléfonos celulares, móviles? ¿cuántos videos podemos tomar? Y denunciar y a las redes, y también a la Fiscalía Electoral, y tiene que actuar la Fiscalía Electoral".

El presidente López Obrador recordó que ahora el fraude electoral, en cualquiera de sus expresiones, es delito grave, por lo que no hay derecho a fianza.

"Hay que ayudar. Mucho de los problemas de México se originaron por la falta de democracia, por las imposiciones. Imagínense, si un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la República llega al cargo, porque compró voto, porque recibió dinero, de los grupos de poder económico, o de la delincuencia organiza, ¿qué va hacer cuando llegue al cargo? pues servirle a esos grupos".

Acusó que en años pasados se compraban votos valiéndose de la pobreza de la gente y cuando éstos acudían a los ayuntamiento a pedir algún tipo de apoyo, quienes habían llegado al cargo "hasta los corrían, los humillaban. '(Les decían) ¿qué vienes a pedir, si ya te di, si ya te dimos?' Algo realmente indigno", explicó.

"Eso sucedía, ya no los volvían a ver, ya no recibían a nadie, no les veían ni el pelo, porque nada más era utilizarlos para que el candidato se encarama en el cargo y sacara provecho personal, se enriqueciera robándose el presupuesto que es dinero del pueblos".