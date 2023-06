Advierte AMLO sobre posible investigación a fundación de Enrique Graue

A-AA+

Es muy probable que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiguen los ingresos que obtuvo el año pasado la Fundación Conde de Valenciana, presidida por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, debido a que opera como una asociación civil "altruista", lo que le permite no pagar impuestos, pero obtuvo ingresos por 600 millones de pesos durante 2022.

"Es muy probable que Pablo Gómez, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Hacienda, atiendan este asunto. Si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, ya sea que lo atienda el SAT, la procuraduría fiscal, o la Fiscalía General de la República", comentó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Explicó que si se clasifica como lavado de dinero, tendría que investigar la Fiscalía General de la República (FGR), y especificó que sólo si se encuentran irregularidades, seguirá tratando el tema en las conferencias de prensa.

"Si es un presunto delito de lavado de dinero, a la Fiscalía General de la República, y después a los jueces. Pero sí es importante que no haya tolerancia frente a la corrupción", aseveró.

Al ser cuestionado sobre presuntos actos de corrupción al interior de la UNAM, y si es necesario realizar una reforma a los estatutos de la Máxima Casa de Estudios para que rindan cuentas, López Obrador mencionó que le corresponde a la comunidad universitaria solucionarlo.

"Debe respetarse la autonomía universitaria, y si hay irregularidades, le corresponde solucionarlo a los propios universitarios. Ellos son los que tienen que atender", afirmó.

El presidente López Obrador aseguró que le corresponde al Poder Judicial "destituir" a los jueces que liberan a delincuentes con antecedentes penales.

Dijo que en el caso del Poder Judicial es un poder independiente, pero desde luego, si se trata de una afectación grave a la sociedad en su conjunto "nos metemos" a veces señalar el comportamiento de jueces porque se trata de asuntos delicadísimos en donde liberan a presuntos homicidas que ya tienen antecedentes penales y van a salir a seguir cometiendo ilícitos.

"Policías integrantes de la Guardia Nacional, de Marina, del Ejército que participan en la detención de banda de delincuentes, los que se dedican al robo de combustible al huachicol. ¿Para que un juez deje en libertad? Eso es muy delicado.

"Pero cuando menos señalar nosotros no vamos a destituir al juez eso le corresponde hacerlo al Poder Judicial de manera concreta al Consejo de la Judicatura Federal", declaró.