Advierte Protección Civil por onda tropical 7 en Oaxaca

OAXACA, Oax., julio 4 (EL UNIVERSAL).- En la próximas horas la onda tropical número 7 (muy activa) se desplazará sobre el estado de Oaxaca en combinación con una baja presión sobre el oriente de México y a la entrada de humedad del pacífico, advirtió la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO).

Ante ello, dijo que se mantendrán lluvias moderadas a fuertes en las regiones de la Costa, Istmo, Sierra Norte, Mixteca y Sierra Sur, así como tormentas locales de rápido desplazamiento en zonas urbanas, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Mientras que se mantendrán temperaturas calurosas en zonas costeras y en el bajo Papaloapan, así como frescas en zonas montañosas asociadas a bancos de niebla muy densos.

Por ello, CEPCO recomendó precaución para el tránsito de vehículos en zonas montañosas por posible deslizamiento de laderas, crecidas de ríos o arroyos de respuesta rápida y encharcamientos urbanos e inundaciones repentinas que pueden llegar a restringir la movilidad, así como caída de árboles y vallas espectaculares por fuertes vientos y exceso de humedad.

La dependencia estatal dijo que realiza un monitoreo constante a través de sus delegados regionales en la entidad para mantener informada a la población ante la presencia de algún evento natural que afecte a la población y tomar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y vidas de las y los oaxaqueños.

Y pidió a la población en general a no caer en la desinformación, así como no circular contenido que carezca de veracidad y no haya sido confirmada por las autoridades correspondientes, ya que las lluvias seguirán presentes en la entidad.