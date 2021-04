Advierten circulación de al menos tres variantes de Covid en Hidalgo

El secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez, advirtió que en esta entidad además de la cepa británica de Covid-19 se han detectado nuevas variantes autóctonas identificadas como B1.429 y B.1.1..1519.

Para el virus británico, consideró que circula desde diciembre en esta entidad y fue causante del pico de casos que se tuvieron entre diciembre y enero, y que estuvo a apunto de colapsar los servicios de salud.

Se prevé que esta mutación pudo ser traída al estado por los migrantes, puesto que en esos meses ya circulaba en los Estados Unidos.

A la fecha se han confirmado 16 casos de esta en diferentes áreas de la zona centro del estado, en tanto que el Indre ha reportado otras cepas autóctonas de México que no tienen nada que ver con californiana, brasileña o sudafricana.

"Parecería que hay mutaciones detectadas en la República Mexicana y todavía no se tiene suficiente información científica, ni clínica, ni epidemiológica para establecer el grado de contagiosidad y su comportamiento ante las vacunas que se aplican".

Explicó que el mayor número de casos detectados son de la cepa británica y la B1.429 y la B.1.1..1519, que tiene cinco pacientes hospitalizados y cinco defunciones.

Los municipios donde se han registrado estos casos son Ixmiquilpan, Pachuca, Mineral de la Reforma y Tizayuca.

Sobre el joven que contrajo la variante británica de los 11 contactos que tuvo inicialmente nueve habían dado positivos, sin embargo se sumaron siete contactos más y todos dieron positivos.

En este caso se advierte un mayor índice de contagio. La variante B1.429 fue en un paciente femenino con una gran red de vínculos sin que haya positivos; en la B.1.1..1519 solo se tienen dos pacientes el inicial y dos contagios de los cuales uno falleció.

"Una sola persona puede dispersar no solo la cepa original, sino otras más y poner en jaque el sistema de salud".

Aseveró que ante el regreso a clases se buscará un estudio con el Instituto Tecnológico de Monterrey para conocer el grado de anticuerpos en los estudiantes y saber si han estado en contacto con el virus y si hay inmunidad de rebaño.