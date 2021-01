Advierten en Sonora sobre venta en internet de vacunas falsas

El secretario de Salud de Sonora, Enrique Clausen Iberri, hizo un llamado a la población a no adquirir vacunas contra Covid-19 en páginas de internet o redes sociales, ya que son falsas y no está comprobada su procedencia y seguridad.

El funcionario estatal precisó que a nivel nacional no existen empresas ni personas autorizadas para comprar el biológico y comercializarlo a nivel estatal ni nacional, por lo que es de vital importancia que la población no caiga en estas compras.

Recordó que la vacunación contra Covid-19 será por etapas y que el biológico llegará cuando el gobierno federal envíe el primer lote de vacunas que, en su primera etapa, se tiene contemplado sea aplicada al personal de salud que atiende a pacientes con coronavirus.

"Debemos protegernos de caer en estas compras de vacunas falsas que pueden dañar nuestra salud, las únicas vacunas aprobadas son las que la Cofepris autoriza y hasta el momento, a nivel nacional, solo el gobierno federal suministra a los estados", declaró.

Clausen Iberri recalcó que en caso de que se les ofrezca la vacuna o se invite a adquirirla a través de páginas de internet o redes sociales, la recomendación es abstenerse de comprarla, ya que pudiera perjudicar su salud y proceder a denunciar a quien la venda, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en su página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias o al e-mail: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Por último, reiteró a la población no abandonar las medidas preventivas de contagios ya que usar cubrebocas, lavado de manos y respetar el distanciamiento social son las acciones que actualmente y hasta que la vacuna esté aplicada sirve para protegerse del Covid-19.