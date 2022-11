Advierten que desaparecer distritos uninominales afectará a Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la propuesta de eliminar los distritos uninominales en la reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados tendría un resultado adverso para Morena en los siguientes comicios ya podría dejar de ser mayoría en el Congreso de la Unión.

"Creo que la decisión de desaparecer los distritos uninominales es contraria a lo que el Presidente decía, de que se eliminaran los plurinominales, ahora se privilegian sólo plurinominales y desaparecen los uninominales, me atrevo a decir que si se aceptara eso Morena perdería como partido mayoritario".

En entrevista, dijo que si esta fórmula se hubiera implementado en los pasados comicios, Morena no tendría el número de legisladores que le dan hoy la mayoría parlamentaria.

"En la nueva fórmula de representación proporcional Morena disminuiría sus asientos, hay un ejercicio matemático único en el que si yo fuera opositor aceptaría al gobierno la propuesta porque elimina gran parte de la sobrerrepresentación, pero tienen que verlo con mucho cuidado", consideró. ?Dijo que "no le convendría porque al aplicar esta fórmula al 18 y al 21 hubiésemos tenido menos diputados por la vía plurinominal".

Monreal Ávila indicó que además de perder representatividad, los partidos con menos votación y que hoy son aliados de Morena podrían desaparecer.

"Se disminuiría la sobrerrepresentación, pero también aquellos partidos con menos representatividad tendrían el riesgo de desaparecer".?Comentó que una vez que la Cámara de Diputados concluya los trabajos sobre la reforma electoral, en el Senado de la República se revisará a profundidad y se actuará con responsabilidad.

Creel afirma que la reforma no alcanzará los votos

"No vamos a precipitar ninguna decisión, y vamos a escuchar a los actores a los que está orientada la reforma constitucional y legal, así que no se preocupen aquí vamos a actuar con mucha responsabilidad".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, declinó pronunciarse sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien refirió que la reforma electoral no alcanzaría los votos necesarios para ser aprobada.

"Tengo respeto por Santiago Creel como presidente de la Cámara de Diputados, pero están subordinados al voto de la mayoría de la asamblea, y nosotros no queremos involucrarnos ni tampoco interferir en el trabajo de la Cámara de Diputados, es Cámara de origen y vamos a esperar a que concluya su trabajo para que el Senado actúe como Cámara revisora", concluyó.