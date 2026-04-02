AFAC investiga desplome de avioneta en Puebla con cuatro muertos

Ciudad de México, 2 abr (EFE).- La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) inició este jueves una investigación tras el desplome de una aeronave en el central estado mexicano de Puebla, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, informaron las autoridades.

Detalles confirmados del accidente

En comunicados, las autoridades detallaron que la avioneta era tipo Cessna 172, la misma cubría una ruta de Puebla al Aeropuerto Nacional de Poza Rica, en el estado de Veracruz, este de México.

La AFAC detalló que el desplome se dio luego de que la aeronave perdiera comunicación con el Control de Tránsito Aéreo minutos después de despegar, lo cual ubicó alrededor de 12:03 horas (18:03 GMT).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acciones de la autoridad y respuesta local

La Agencia reportó en un primer momento que la aeronave fue localizada accidentada con tres personas fallecidas en su interior —dos tripulantes y un pasajero—, además de una persona lesionada de gravedad.

Horas después, el Gobierno de Puebla actualizó el saldo y señaló que la cuarta víctima murió tras ser trasladada para atención médica especializada.

La administración estatal precisó que el accidente ocurrió en terrenos de cultivo ubicados a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco, municipio de Huejotzingo.

También identificó la aeronave como una C172 con matrícula XB-RRN, que había salido del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en Puebla, rumbo a Poza Rica, Veracruz.

Según el Gobierno de Puebla, en la atención participaron Protección Civil estatal, Guardia Nacional, Policía Estatal, bomberos de Huejotzingo, autoridades municipales, personal del aeropuerto y otros cuerpos de emergencia, mientras la AFAC indicó que ya inició la investigación administrativa correspondiente.

En junio de 2025, otra avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en campos de Huejotzingo sin dejar víctimas. EFE

jsm/seo