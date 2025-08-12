logo pulso
Nacional

Afectaciones en el AICM por lluvias: Aeroméxico pide acción urgente

Inundaciones en la terminal aérea provocan demoras y cancelaciones de vuelos.

Por El Universal

Agosto 12, 2025 11:09 a.m.
Inundación en el AICM.

Ciudad de México.– Las fuertes lluvias registradas el domingo y la madrugada de este martes provocaron inundacionesen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), afectando a varias aerolíneas, incluida Aeroméxico, que reportó alteraciones en un número considerable de vuelos programados.

Ante la situación, la aerolínea hizo "un llamado respetuoso y urgente" a las autoridades federales y al Gobierno de la Ciudad de México para que se tomen acciones inmediatas que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del aeropuerto.

Aeroméxico también pidió medidas preventivas para evitar más complicaciones en una terminal ya afectada por las precipitaciones de los últimos días.

Para reducir el impacto y proteger a los pasajeros, la empresa señaló que ha implementado planes de reacomodo para la mayoría de los afectados, aunque advirtió que las lluvias seguirán impactando las operaciones, lo que podría generar nuevas demoras y cancelaciones.

La compañía pidió a los viajeros consultar el estatus de sus vuelos en el siguiente enlace: aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo, así como conocer su política de protección en caso de requerirla.

SLP

El Universal

Inundaciones en la terminal aérea provocan demoras y cancelaciones de vuelos.

SLP

El Universal

El presidente del PRI acusó al presidente de Venezuela ante la FGR

SLP

El Universal

Gertz Manero señaló que hay seis víctimas de secuestro no están relacionados con el montaje televisivo de 2005

