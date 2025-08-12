Afectaciones en el AICM por lluvias: Aeroméxico pide acción urgente

Ciudad de México.– Las fuertes lluvias registradas el domingo y la madrugada de este martes provocaron inundacionesen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), afectando a varias aerolíneas, incluida Aeroméxico, que reportó alteraciones en un número considerable de vuelos programados.

Ante la situación, la aerolínea hizo "un llamado respetuoso y urgente" a las autoridades federales y al Gobierno de la Ciudad de México para que se tomen acciones inmediatas que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del aeropuerto.

Aeroméxico también pidió medidas preventivas para evitar más complicaciones en una terminal ya afectada por las precipitaciones de los últimos días.

Para reducir el impacto y proteger a los pasajeros, la empresa señaló que ha implementado planes de reacomodo para la mayoría de los afectados, aunque advirtió que las lluvias seguirán impactando las operaciones, lo que podría generar nuevas demoras y cancelaciones.

La compañía pidió a los viajeros consultar el estatus de sus vuelos en el siguiente enlace: aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo, así como conocer su política de protección en caso de requerirla.