"Afirma AMLO que antes no se criticaba al poder. Tengo otros datos", dice Enrique Krauze

El historiador Enrique Krauze respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un tuit, la mañana de este miércoles: "Afirma el presidente que antes no se criticaba al poder. Tengo otros datos. La prueba de que he sido crítico constante del poder, aquí": y acompaña su mensaje con la imagen de su más reciente libro "Crítica al poder presidencial. 1982-2021", del cual habla hoy en una entrevista con EL UNIVERSAL.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario citó, de nueva cuenta, el nombre del intelectual mexicano, Enrique Krauze, y citó también a Héctor Aguilar Camín.

Habló además de periodistas y medios de comunicación que, dijo, ante temas como las energías, antes "callaban como momias" y que sólo ahora es que "gritan como pregoneros".

El mandatario dijo "que los integrantes de la llamada clase política esos son los que se quedaron rezagados, pero la gente va a la vanguardia, es el pueblo el que está gobernando. Ese es el cambio de fondo, por eso se enojan, porque antes era lo que decía Aguilar Camín o Krauze o Castañeda o el señor Loret de Mola".

Al mismo tiempo que el presidente lo mencionaba en su conferencia matutina, en entrevista con Ciro Gómez, en su noticiario "Por la mañana" en Radio Fórmula, Enrique Krauze respondió que "reacios" a la crítica han sido todos los presidentes, "lo nuevo, en efecto, es usar la tribuna presidencial para insultar a los críticos".

El historiador agregó que "Hay una gran asimetría porque el presidente tiene la tribuna todos los días, dos horas para difundir no tanto sus ideas y conceptos sino sus insultos y sus agresiones y han sido muchas. Y los críticos, periodistas, académicos, intelectuales pues tienen medios infinitamente más limitados".

Enrique Krauze afirmó que no sólo es asimétrico sino también muy preocupante porque el presidente "atiza la polarización". Y la polarización, lo ha dicho y lo afirma hoy en EL UNIVERSAL, "es el cáncer mayor que estamos viviendo en México".

El autor de "La democracia sin adjetivos" reiteró a Gómez Leyva que esta polarización no se había visto nunca: "Envenena la atmósfera, envenena la convivencia, en las plazas, los cafés, las aulas, en el seno de las familias, esta polarización los mexicanos no la merecemos".