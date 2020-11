Afirma Aureoles que Alianza Federalista sí entregó carta a AMLO para pactar reunión

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que sí le fue entregada una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que 10 mandatarios de la Alianza Federalista lo convocan a una reunión.

Esta mañana, López Obrador, dijo que no había recibido la carta que le envió la Alianza Federalista donde le solicitan una reunión en busca de que en el Presupuesto de Egresos de 2021 ningún estado reciba menos recursos que el año pasado.

Acusó incluso que los mandatarios le han faltado el respeto, por lo que pidió que cuide la investidura presidencial y no involucrarla en asuntos electorales.

Más tarde, Silvano Aureoles aclaró que esa carta sí le fue enviada al presidente y exhibió una copia del documento firmado de recibido.

"Es falso que no se le hubiera entregado la carta de la @AFederalista al presidente @lopezobrador_, como lo afirmó en su conferencia de esta mañana, en la cual planteamos propuestas concretas que beneficien a estados y municipios", precisó.

Aureoles Conejo, señaló en sus redes sociales que el documento se lo hicieron llegar a López Obrador por correo electrónico a la Secretaría Particular de Presidencia (secretario.particular@presidencia.gob.mx y veronica.arroyo@presidencia.gob.mx), pues no abrieron al público, y hoy a primera hora se entregó físicamente.

Adelantó que la carta se entregará también a la Oficialía de Partes de Palacio Nacional.