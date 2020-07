Afirma el fiscal de Guanajuato que no renunciará, pese a violencia

GUANAJUATO, Gto. (EL UNIVERSAL).- El fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, no renunciará al cargo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara su permanencia por cerca de 12 años en la institución y tras la liberación de la madre de José Antonio Yépez "El Marro" y la espiral de homicidios en Guanajuato.



Ante la investigación anunciada por su homólogo federal, Alejandro Gertz Manero, por el fallido resultado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato en el operativo del 20 de junio pasado en la comunidad de San Isidro Elguera, de Celaya, que concluyó con la liberación de los parientes del capo del huachicol, Zamarripa afirmó que él no es el enemigo a combatir.

"El enemigo común de ustedes, de todos los que tenemos esta responsabilidad de procurar justicia, el enemigo está allá afuera, y es el criminal, ese es el verdadero enemigo, ese es al que hay que combatir todos de manera integral; no soy su servidor, como pareciera se ha señalado", dijo durante su comparecencia ante el Congreso Local.

"Qué bueno que se va a investigar lo acontecido el 20 de junio, los detalles de la investigación están vertidos dentro de la carpeta en la que se podrá constatar si hubo una omisión de esta institución". Afirmó que la actuación de la fiscalía local ha sido transparente conforme a sus atribuciones.

Dijo que no ha sido notificado por la Fiscalía General de la República (FGR) de la investigación anunciada por Gertz Manero, pero aseguró que su actuación ha sido transparente.

Los diputados morenistas Magdalena Rosales y Ernesto Prieto le sugirieron presentar su renuncia con base en la situación de violencia y homicidios, que registran un incremento del 700 por ciento desde febrero de 2009 que asumió el cargo de fiscal-procurador, luego del que el presidente considerara necesaria una limpia en la FGE.

Carlos Zamarripa dijo que se equivocan los que señalan a la Fiscalía, ante el incremento de la incidencia delictiva, porque su responsabilidad está en la investigación, y no en el ámbito de la seguridad pública; además destacó su actuación en el ámbito local de competencia y la que corresponde por ley a la FGR.

Destacó que la violencia comenzó en enero de 2018 con la incidencia del delito de homicidio, que a veces tiene a Guanajuato con un grado extremo de violencia, derivado del huachicol, que es un delito del orden federal. Dijo que en ese delito se involucra a Pemex.

"¿Por qué no renuncia al cargo en base a los resultados que usted ha tenido en los últimos once años como procurador- fiscal? ¿Por qué no renuncia señor Zamarripa?", atizó el diputado Ernesto Prieto, también presidente estatal de Morena.

"No renunciamos porque somos sumamente responsables del cargo que nos fue conferido por esta soberanía, el Poder Legislativo". Dijo que renunciar sería defraudar precisamente a esa confianza.

Zamarripa aceptó que se necesita fortalecer a la FGE a través de los resultados que están dando, pero resultados exigibles de las obligaciones que tiene constitucionalmente y normativamente.

En la comparecencia, que se prolongó por más de cinco horas, Carlos Zamarripa recibió el respaldo expreso de los legisladores panistas al darles cuenta de los resultados que obtuvo en 2019 con la detención de más de 1500 integrantes del crimen organizado, y aseguramiento de numerosas armas de grueso calibre, así como de tipo antiaéreo, granadas y coches bomba.

El fiscal reconoció que la inseguridad se dejó crecer en Guanajuato y que ésta tiene su origen en el huachicol, que es un delito de competencia federal. Mencionó que en la entidad operan cuatro cárteles de las drogas: CJNG, Santa Rosa de Lima, La Unión y Cártel del Golfo.

Con relación a la masacre en el anexo "Recuperando Mi Vida", de Irapuato, en el que 27 jóvenes perdieron la vida y cuatro se encuentran lesionados, aseguró que hay avances en las investigaciones para la identificación y búsqueda de los responsables.

Comentó que sigue el proceso de investigación de los fallecidos, en tanto que en templos de Irapuato se ofrecieron misas de cuerpo presente por parte de familiares de los asesinados.

Dijo que por ataques a otros anexos registrados la FGE ha detenido a 26 probables responsables a quienes se les aseguraron tanto vehículos, armas de fuego de grueso calibre, cantidades de droga, que están siendo actualmente procesados por diferentes delitos, entre ellos los que cometieron por supuesto en estos anexos.

El diputado Víctor Zanella hizo el recuento de que 6 anexos de Irapuato han sido atacados en el año, con más de 37 fallecidos y 13 desaparecidos.