Afirman que encuesta definirá candidatura de Morena a presidencia

CHETUMAL, QR., mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La coordinadora general del movimiento #EsClaudia, en Quintana Roo, Anahí González, afirmó que la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a la presidencia de México en 2024, será definida por una encuesta y por acuerdos o pactos políticos, incluidos aquellos que probablemente se dieron en el pasado entre el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el canciller, Marcelo Ebrard.

"Ahora sí que, si hicieron un acuerdo o no, lo hicieron con la persona equivocada, porque ahora sí que el partido tiene sus propias reglas y sacará sus propias convocatorias y pues él (López Obrador) ha hecho su llamado a la unidad y yo en lo personal espero que así sea, porque no estamos aquí por proyectos personales, sino por un proyecto de nación y se requiere de todas y de todos", dijo, en conferencia de prensa, celebrada en Cancún.

A la diputada federal se le mencionó que dentro de los círculos políticos del PRD y ahora en Morena, existe la versión de un pacto que data de años atrás, cuando Ebrard Casaubón, quien también aspiraba a contender por la presidencia de la República, aceptó hacerse a un lado para apoyar a López Obrador, con la condición de ser su sucesor, con base en los procedimientos legales e internos del partido.

González consideró que esa versión forma parte de "rumores de la ciudadanía", porque no hay nada oficial.

Sin embargo, en el libro autobiográfico de Ebrard Casaubón, éste relata que, en las dos ocasiones en que él y Obrador aspiraban a ocupar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México –en el 2000– y la presidencia de la República –en 2011– él se hizo a un lado para respaldar al tabasqueño.

Después del triunfo de Obrador en la Ciudad de México, Marcelo ocupó la Jefatura de Gobierno, por lo que ahora le tocaría ser respaldado en su aspiración presidencial, lo cual, presuntamente, fue un acuerdo entre ambos.

"Está en una esfera muy alta y no te podría decir; son rumores de la ciudadanía lo que dicen, pero nada oficial. Lo oficial es que va a ser por método de encuesta y lo elegirá la ciudadanía, quién va a ser el siguiente (presidente)", sostuvo.

Esto supondría –admitió– que aún cuando López Obrador tenga una favorita o favorito, la encuesta decidirá quién obtendrá la candidatura.

"Se hablan de muchas cosas, pactos, acuerdos, pero el partido ha sido claro y también el presidente cada vez que los diputados federales vamos a Palacio Nacional o que él tiene un evento con los aspirantes a la presidencia, ha hecho un llamado de unidad y a respetar el método de la encuesta, que es el más democrático y el que todo nuestro movimiento nos identificamos y aceptamos", remarcó.

Sobre la pinta de bardas en municipios de Quintana Roo, en respaldo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el lema #EsClaudia, la diputada federal se deslindó y dijo desconocer también si están siendo vandalizadas.

"A mí como coordinadora me corresponden las asambleas informativas; ya tenemos asambleas en Othón P. Blanco, José María Morelos, ya hicimos una en Tulum, más pequeñas en Solidaridad, Puerto Morelos y Benito Juárez y ahorita es reforzar, aprovechando que cada vez son más actores que se suman, y que están organizando esos encuentros para conocer quién es Claudia", señaló.

Sobre su posición como coordinadora general del movimiento a favor de Sheinbaum Pardo, afirmó que se mantiene al frente y calificó como "mentiras" y "guerra sucia" los "rumores" que difunden lo contrario.

Atribuyó esas versiones a quienes –dijo– intentan "desestabilizar" a Sheinbaum en el territorio y a ella misma, como coordinadora de ese movimiento.

"Claudia es la putera con 15 puntos de ventaja en las más reciente Encuesta de Encuestas, que recoge el ejercicio de ocho mediciones de Reforma, El Economista, El País, EL UNIVERSAL, el Heraldo, entre otros", subrayó.

Agregó que este domingo se realizará una asamblea más en Bacalar, a favor de la aspirante a la presidencia del país.

El pasado 21 de mayo se realizó una de estas asambleas en el domo de la región 227, en la ciudad de Cancún, con el objetivo de difundir las propuestas de la jefa de Gobierno de CDMX, quien aspira a ser candidata de su partido a la presidencia de México en 2024.