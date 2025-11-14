Afluencia sólida en el arranque de El Buen Fin; destacan compras para el hogar

El arranque de la décima quinta edición de El Buen Fin registró una afluencia de compradores que optaron, mayoritariamente, por productos para el hogar y para vestir, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

De acuerdo con la información de dicho organismo los productos que más se vendieron —el 13 de noviembre, el primer día de ventas— fueron en el siguiente orden:

· Línea Blanca y electrónicos con 28%

· Electrónicos y tecnología 28%

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

· Ropa y calzado 12%

La Concanaco aseguró que en El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre la mayor cantidad de la publicidad de los comercios se realizó a través de redes sociales. Además de que el 70% de las compras se registró en locales minoristas.

De acuerdo con dicho organismo el 25% de las empresas que ofrecen ofertas en este fin de semana no se registraron en portales oficiales pese a que es uno de los requisitos principales.

Incluso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que pediría que bajen la publicidad relacionada con el evento de ofertas y descuentos, a los comercios que nos se inscribieron en El Buen Fin y que usen el logo correspondiente.