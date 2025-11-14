Afluencia sólida en el arranque de El Buen Fin; destacan compras para el hogar
Línea blanca, electrónicos y ropa lideraron ventas en el primer día; 25% de comercios no se registraron oficialmente, advierte Concanaco
El arranque de la décima quinta edición de El Buen Fin registró una afluencia de compradores que optaron, mayoritariamente, por productos para el hogar y para vestir, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).
De acuerdo con la información de dicho organismo los productos que más se vendieron —el 13 de noviembre, el primer día de ventas— fueron en el siguiente orden:
· Línea Blanca y electrónicos con 28%
· Electrónicos y tecnología 28%
· Ropa y calzado 12%
La Concanaco aseguró que en El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre la mayor cantidad de la publicidad de los comercios se realizó a través de redes sociales. Además de que el 70% de las compras se registró en locales minoristas.
De acuerdo con dicho organismo el 25% de las empresas que ofrecen ofertas en este fin de semana no se registraron en portales oficiales pese a que es uno de los requisitos principales.
Incluso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que pediría que bajen la publicidad relacionada con el evento de ofertas y descuentos, a los comercios que nos se inscribieron en El Buen Fin y que usen el logo correspondiente.
