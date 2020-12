Afortunadamente la pandemia no afecta por parejo al país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que, "afortunadamente", la pandemia por Covid-19 no afecta parejo a todo el país, por lo que hay sólo ocho entidades en donde hay incremento de contagios, entre ellas la Ciudad de México y el Estado de México.

En su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador señaló que debido a que hay entidades donde la pandemia no es muy alta, se pueden disponer de recursos, como en Campeche y Veracruz, que se encuentran en semáforo epidemiológico verde.

"No afecta, afortunadamente, parejo a todo el país la pandemia; hay estados en donde es menos la afectación y podemos disponer de recursos. Está el caso de Campeche, de Veracruz, que están en semáforo verde, donde ya no es la misma demanda de atención médica y podemos movilizar médicos, enfermeras, siempre y cuando se haga de manera voluntaria, es el llamado que siempre hacemos", declaró.

Detalló que en último informe, de 32 entidades federativas, "tenemos incremento de contagios en ocho, y dos tienen que ver con la Ciudad de México, y el Estado de México, la zona conurbada".

"Entonces aquí es donde estamos reforzando y esto se advierte en las láminas sobre ocupación", dijo.

Consideró que "está bien" el sistema de semáforos a nivel nacional por contagios, pero indicó que depende de la población que no aumente el número.

"Lo que se hizo ahora el día 12 (de diciembre), día de la Virgen de Guadalupe, que fue excepcional, nunca visto, el que a pesar de la devoción, del fervor a la Virgen, la gente actuó de manera responsable, siguiendo el llamado de las autoridades religiosas y de las autoridades civiles. Es lo que necesitamos hacer en la Ciudad sobretodo en estos días", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario detalló que se cuenta con una ocupación hospitalaria del 80% en la Ciudad de México y del 75% en el Estado de México, por lo que hay un plan para reforzar su ampliación con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, del IMSS, del ISSSTE y con el Instituto de Salud para el Bienestar.

En cuanto a camas con ventilador para enfermos graves, que están intubados, el presidente López Obrador indicó que en la Ciudad de México se cuenta con 31% de disponibilidad y 40% en el Estado de México.

"Pero no queremos que haya contagios, que haya enfermedad, queremos evitar los contagios, que no hay saturación y por esto estamos actuando y el llamado a la gente es que nos quedemos en casa, que no haga falta tomar ninguna medida coercitiva", declaró.