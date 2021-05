Agradece Evelyn Salgado a su padre, tras designación; surgen reacciones a su candidatura

Evelyn Salgado, quien fue designada este sábado como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, agradeció a su padre Félix Salgado Macedonio.

"Estoy muy orgullosa y quiero agradecer a un gran hombre (...): Félix Salgado.

"Nuestro toro nunca se ha rendido ante la adversidad", declaró la ahora candidata morenista.

La nueva candidata aseguró que no es una "Juanita" y fue la decisión del pueblo la que le dio la candidatura y no su padre.

"No me llamo Juanita, me llamó Evelyn Salgado Pineda", exclamó.

La candidata aseguró que su padre ha sido su guía, su consejero y lo seguirá siendo y agregó que de ganar la gubernatura, Félix Salgado no tomará decisiones.

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo", escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, quien finalizó su publicación en Facebook con un "¡Hay toro!"

El mensaje desató suspicacias porque al referirse a las "juanitas", hace referencia a las candidatas que los partidos políticos colocan en puestos, para después ser sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles "Juanito", quien terminó por ceder el mandato en la delegación Iztapalapa a Clara Brugada en 2009.

Evelyn Salgado Pineda, admiradora de su padre y AMLO

Fiel seguidora de la campaña de su padre, Evelyn Salgado acostumbra subir fotos junto a él en sus mítines y junto a su familia, incluidas sus cuatro hermanas.

Ahora que Pineda sustituye a "El Toro" como candidata de Morena a la gubernatura en Guerrero, lo hará con cierta experiencia, pues fue presidenta del Patronato de DIF de Acapulco y delegada de la Secretaría de la Mujer en el mismo puerto.

En su página como funcionaria, Evelyn recordaba que "durante mi gestión como Presidenta de DIF Acapulco 2005-2008, se ejercieron diversos programas sociales atendiendo a grupos vulnerables y promoviendo el desarrollo de las familias acapulqueñas", lo que acompañaba con fotos de niños y adultos mayores del puerto guerrerense.

Comúnmente, Evelyn comparte fotos antiguas de su padre. De bebé, con Cuauhtémoc Cárdenas e incluso en su fiesta de XV años.

A la par de la admiración que tiene por Félix Salgado Macedonio, también la expresa por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reaccionan a candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero



Este sábado, Morena definió que Evelyn Salgado Pineda sea la candidata a la gubernatura de Guerrero, luego de que autoridades electorales le negaron el registro a su padre, Félix Salgado Macedonio, por no cumplir con la ley en materia de fiscalización.

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, señaló que el pueblo de Guerrero decidió que Evelyn Salgado fuera la candidata a gobernadora.

"El enemigo aunque está debilitado está coludido con el árbitro y es rencoroso, por eso nuestro mensaje desde morena será de UNIDAD y pasión transformadora. ¡Viva Guerrero!", escribió en redes Hernández.

Por su lado, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que Evelyn Salgado es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la gubernatura de Guerrero porque "así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones".

Tras la definición de la candidatura de la hija de "El Toro", periodistas, políticos y usuarios de redes reaccionaron.

Lilly Téllez, senadora de Acción Nacional, señaló que Citlalli Hernández aplaude a las "juanitas, el narcopacto y la monarquía presidencial".

Salvador García Soto, columnista de EL UNIVERSAL, señaló que en la "dudosa" encuesta interna de Morena, a Evelyn Salgado tuvieron que ponerle que era hija de Félix Salgado "porque de lo contrario nadie la conocería".

"Evelyn Salgado Pineda es una mujer joven, capaz y la mejor evaluada", agregó en sus redes Mario Delgado.

"¡Sorpresa! Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, ganó la encuesta de Morena para ser candidata al gobierno de Guerrero en vez de su papá", expresó el periodista Sergio Sarmiento.

"(La encuesta se levantó en Palacio Nacional)", escribió el perredista Guadalupe Acosta.

"Excelente noticia para mi amado y lastimado estado de Guerrero", escribió una seguidora de la 4T.

"Insulto a la inteligencia. Malditos corruptos. Su Juanita. Hasta cuándo vamos a permitir estas arbitrariedades. PRESENTE LA MAFIA", escribió la actriz Laura Zapata.