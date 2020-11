Agradecen intervención de Profeco para comprar 2 mil botellas whisky

Dos jóvenes agradecieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su intervención para que una tienda de autoservicio les entregará 2 mil 340 botellas de whisky, luego de que no incluyó leyendas de límite en el número de productos que una persona puede comprar durante la promoción por El Buen Fin.

A través de un video que difundió la Procuraduría, se escucha la voz de una joven que agradece la intervención de la dependencia. "Damos las gracias a la intervención de la Profeco, gracias a su ayuda nos entregaron nuestro producto de 2 mil 340 piezas", dice. La Profeco acompañó el video con el mensaje: En #Guadalajara, Profeco estuvo presente en tienda de autoservicio, para realizar conciliación a favor del consumidor, ante la negativa de venta en productos de vinos y licores.

Este viernes se dio a conocer que un consumidor exigió que le vendieran todas las botellas de whisky en una tienda de autoservicio luego de que no incluyeran leyendas de límite en el número de productos que una persona puede comprar y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), intervino para que se efectuara dicha venta. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, explicó a EL UNIVERSAL que en Guadalajara en una tienda Soriana se puso la promoción por El Buen Fin de tres botellas al precio de dos, sin limitarse la cantidad a vender por persona.

Por lo que un consumidor exigió que le vendieran todas las botellas que tenía la tienda en existencia, que sumó un total de 2 mil 340 botellas. La Profeco tuvo que intervenir en esta compra porque la tienda no quería entregarle la cantidad de botellas que el consumidor quería comprar, finalmente con la intervención de la autoridad se concretó la venta. La Procuraduría pidió a los comerciantes revisar las etiquetas, evitar errores y dar detalles sobre el número de piezas que se permitirá a cada consumidor comprar, es decir, si existen o no límites de compra, sobre todo en este periodo del nueve al 20 de noviembre en que se realiza El Buen Fin 2020.

En #Guadalajara, Profeco estuvo presente en tienda de autoservicio, para realizar conciliación a favor del consumidor, ante la negativa de venta en productos de vinos y licores.



