Aguacateros mexicanos proponen a EU crear una unidad de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Los productores y exportadores de aguacate de Michoacán presentaron este miércoles a representantes del gobierno de Estados Unidos una propuesta integral para atender el tema de seguridad de los inspectores sanitarios estadounidenses que verifican en huertas de Michoacán.

De acuerdo con fuentes consultadas, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) espera que se les dé una respuesta oficial en esta semana o en los próximos días. Eso significa que sigue la suspensión de las verificaciones sanitarias y que no podrán exportarse cargamentos que no hayan sido previamente verificados por los inspectores estadounidenses.

Ello porque tampoco se dio fecha para una nueva reunión, aunque los representantes estadounidenses acordaron dar una pronta respuesta. Durante una reunión que se celebró este miércoles entre los integrantes de Apeam, el gobierno de Michoacán y representantes en materia de seguridad de la embajada de Estados Unidos en México, los productores y exportadores plantearon crear la Unidad de Investigación y Seguridad en la Asociación. De haber un acuerdo entre autoridades de ambos países y la Apeam se tendrá que firmar un memorándum de entendimiento.

En paralelo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo el compromiso de implementar de inmediato el plan operativo de seguridad. Todo ello surgió porque un inspector estadounidense que revisa la sanidad de los cargamentos de aguacate, en Uruapan, Michoacán, recibió amenazas en su celular, por lo que el gobierno estadounidense notificó el sábado 12 de febrero que suspendió temporalmente las inspecciones sanitarias y no podrán entrar los frutos que no tengan esta verificación sanitaria. Lo cual afecta la salida de cargamentos de aguacate de Michoacán a Estados Unidos que no han sido inspeccionado por la autoridad sanitaria del Departamento de Agricultura estadounidense.