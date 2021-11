Ahora con nosotros son muy exigentes: AMLO sobre INAI

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es natural que el Inai aliste una controversia constitucional en contra del acuerdo para declarar como "de interés público y seguridad nacional" los megaproyectos de su gobierno, pero cuestionó porque el Instituto con su administración es "muy exigente", cuando el pasado ocultaron información.

"Ahora con nosotros son muy exigentes, pero nosotros no tenemos nada que ocultar es transparencia plena, completa, porque una regla de oro en la democracia es la transparencia, no vamos a ocultar nada".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que el acuerdo es para que sus adversarios, que están empeñados en ponernos obstáculos, no puedan oponerse a las obras.

"No tiene que ver con la transparencia nosotros rendimos cuentas, lo hacemos todos los días. Ese organismo, desde que se creó tenía como divisa obedecer y callar, tiene un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron anda para combatir la corrupción".

"No voy a dejar de señalar que su primera acción fue ocultar legalmente toda la información de quienes se beneficiaban con las condonaciones de impuestos durante el gobierno de Vicente Fox y otra actuación destacadísima, es que mantuvieron en secreto el expediente de Odebrecht, la empresa brasileña que hizo negocios sucios durante el gobierno del presidente Calderón y Peña Nieto".

Fustigo que organismos como el Inai fueron creados para simular y ahora cualquier acto que que su gobierno decide llevar a cabo es cuestionado.

"No se acuerdan que este organismo Mexicanos por la Corrupción (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), promovió como 100 amparos para que no se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles, nada más que no pudieron".

El mandatario advirtió que sus opositores pueden inventar alguna otra violación a los derechos de "los machuchones" y les concede el amparo un juez, porque la mayoría de los jueces siguen siendo del viejo régimen.