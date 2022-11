"Ahora no sabemos a quién tenemos de vecino", dicen habitantes del edificio donde se ubica el departamento de Rautel "N"

A-AA+

La zona donde está el departamento de Rautel "N" se halla extremadamente vigilada. Hay cámaras en la entrada y salida del edificio ubicado en la calle de Campeche, en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. También sobre negocios y en la misma vía en su cruce con la avenida Insurgentes y Medellín.

De cometerse en ese lugar el crimen, todo quedaría grabado y el vehículo que se utilizó y la ruta de escape para intentar deshacerse del cuerpo de Ariadna Fernanda quedaría registrada en alguna cámara.

El inmueble cuenta con tres torres. "Las de hasta arriba son como penthouse, creo que ahí vivía el muchacho ese, pero la verdad es que por dentro es muy grande y es de los lugares donde los vecinos son muy raros, muy discretos y nadie dice nada o nadie vio nada", confía personal de limpieza que se sorprendió de que ahí ocurriera un feminicidio, según las indagatorias de la fiscalía capitalina.

"No hay pierde, en los pasillos y en los estacionamientos hay cámaras también, si algo paso ahí está grabado", remata.

Algunos habitantes y trabajadores se sintieron incómodos de que se tomaran fotografías del lugar. Casi nadie habla o tiene conocimiento de lo sucedido. Al mediodía, llegaron dos elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía capitalina para continuar con los peritajes, y fueron atendidos por presuntos familiares de Rautel, acusado del feminicidio de Ariadna Fernanda en ese departamento.

"No sabemos a quién tenemos de vecinos, quiénes son nuestros amigos, no sabemos en qué momento cambian o qué pasa para que una fiesta termine en tragedia", dijo Maricarmen, una vecina.

Sobre Rautel, algunos no sabían que vivía ahí, y argumentaron que vive mucho "joven" y que con frecuencia hacen fiestas.

"La verdad es que son muchos vecinos de distintas torres, no nos conocemos porque la administración se encarga de todo y cada torre es diferente. Aquí la mayoría somos jóvenes y si hay fiestas, nadie se molesta, y hasta ahora no nos hemos enterado de una tragedia de ese nivel. Pero ahora creo que estaremos más al pendiente", confía Camilo.

El edificio ahora es patrullado por una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cada 15 minutos pasaba a darse la vuelta. Los negocios de la calle Campeche esperan que el feminicidio de Ariadna Fernanda no los afecte. Vecinos reforzarán las medidas de seguridad, e incluso, anunciaron que buscarán parar las fiestas de cada fin de semana.