"Ahora resulta que desde Palenque", revira Sheinbaum a oposición

Tras las críticas generadas por la continuidad de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la presidenta Claudia Sheinbaum, llamó al respeto para la funcionaria, a la vez aseguró que la comisión se reforzará en los años siguientes.

"Respeto a Rosario (Piedra) la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se fortalezca la Comisión para la defensa de los derechos humanos", resaltó.

Durante su conferencia ´mañanera´, la mandataria descartó que la reelección de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fuera una decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ahora resulta que desde Palenque, López Obrador, están dictándole a los senadores y senadoras quien va ser la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación", expuso.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a Rosario Piedra, quien está seguirá en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado que es de la generación que luchó contra las desapariciones forzadas del Estado.

Reacciona a dichos de ministro de Ontario sobre T-MEC

Luego que el ministro de Ontario, Canadá, Doug Ford, propuso sacar a México de T-MEC, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no tiene ningún futuro está propuesta y aseguró que se complementan los tres países, "no competimos entre nosotros".

"No, es una propuesta que no tiene futuro. Recuerden que cuando se firmó el T-MEC, México abogó por Canadá, porque había en algún momento de la negociación la intención de Estados Unidos de que la firma solo fuera con México. Y en aquel momento México dijo, no, somos tres países, y se firmó nuevamente con tres países".

En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo descartó que está propuesta la vea "preocupante", ya que los "beneficios para Estados Unidos, principalmente, del T-MEC son muchísimos", y señaló que será una revisión y no renegociación.

"Nuestros paisanos, héroes y heroínas, no solamente ayudan a México y a sus familias, sino que sostienen en mucho la economía de Estados Unidos. Entonces, toda esa información para cuando nos sentemos en su momento con el nuevo gobierno de Estados Unidos, previo ya sea que entre o cuando entre, pues es muy importante. Porque a veces no se puede hablar sin los datos y los beneficios comunes. Igual Canadá se beneficia. Hay un programa muy importante, por ejemplo, de mexicanos y mexicanas que van a trabajar a Canadá, que le beneficia mucho a Canadá. Entonces, nos complementamos, no competimos entre nosotros".