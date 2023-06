"Ahora vamos por el Plan C", advierte Claudia Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL). - Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inválido en su totalidad el Plan B de la reforma electoral, Claudia Sheinbaum lamentó la decisión y ahora van por el Plan C.

En redes sociales, la exmandataria capitalina acusó que el día de hoy la mayoría de los ministros de la SCJN invalidaron el llamado Plan B, pero ni siquiera entraron a discutir el fondo.

"(...) la verdad, era esperable. Es ya sistemático su comportamiento. Ya saben, ¡¡Vamos por el plan C!! A seguir haciendo historia@, escribió en Twitter.

"Si quieren ser opositores al cambio, que renuncien y se presenten a las elecciones", rechaza Adán Augusto resolución. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández exigió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, si quieren oponerse a la transformación, renuncien a sus cargos y compitan en las elecciones.

En un mensaje publicado en redes sociales, el aspirante presidencial expresó su "enérgico" rechazo a la decisión del máximo tribunal del país de invalidar en su totalidad el Plan B de la reforma electoral, por lo que advirtió que es urgente una reforma al Poder Judicial.

"Rechazo enérgicamente que una reforma tan necesaria como la electoral, haya sido declarada inválida por la SCJN.

"Las y los ministros deben entender que los tiempos han cambiado. Si quieren ser opositores al cambio, que renuncien y se presenten a las elecciones.

"Pero que no quieran frenar avances democráticos significativos disfrazados con la toga de la 'justicia'. Lo hemos venido diciendo, y hoy lo reafirmamos: urge renovar al Poder Judicial", puntualizó.