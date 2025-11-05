AICM celebra 97 años de operaciones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este miércoles 5 de noviembre, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México (AICM) cumple 97 años de operaciones.

El primer aterrizaje en el entonces Puerto Aéreo Central, lo llevó a cabo el 5 de noviembre de 1928 el capitán Felipe H. García, a bordo de un biplano Hanriot que descendió en la pista 10/28.

En ese año se construyó un camino de acceso desde la calzada México-Puebla, ahora Boulevard Aeropuerto, un estacionamiento, una plataforma para aviones y dos pistas (05/23 y 10/28), pero la obra se detuvo temporalmente.

Los trabajos se retomaron en 1929 mediante un convenio entre la Compañía Mexicana de Transportación Aérea y la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde hace 97 años, el AICM ha crecido en instalaciones, vuelos, servicios y pasajeros, entre los cuales destacan grandes personalidades de México y el mundo como presidentes, primeros ministros, sumos pontífices, artistas y millones de pasajeros.

En los años 30 el edificio original sufrió daños por los sismos registrados en junio de 1932, de magnitudes 8.2 y 6.9, con epicentro en costas de Colima y Jalisco, y fue demolido para construir otro.

El nuevo fue inaugurado el 11 de abril de 1939, con una torre de control y en cuya fachada se instaló el mural "La conquista del aire por el hombre" del artista mexicano Juan O´Gorman.

En 1949, en el aeropuerto se realizaron obras de ampliación y remodelación que se inauguraron hasta el 19 de noviembre de 1952; gran parte del edificio de la actual Terminal 1 que se edificó en ese tiempo sigue en funcionamiento.

Las intervenciones en el aeropuerto continuaron en las décadas siguientes y hasta el presente siglo, sobreponiéndose a eventos naturales como los movimientos telúricos de 1957, 1985 y 2017 que causaron afectaciones, pero sin condicionar su operatividad, así como a los diversos cambios sociales que ha experimentado la capital mexicana.

El AICM es el principal aeropuerto del país por el número de pasajeros y vuelos que atiende anualmente, y por su conectividad con 44 destinos nacionales y 50 internacionales, a través de 27 aerolíneas, cinco nacionales y 22 internacionales.