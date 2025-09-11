AICM suspenderá operaciones por 5 horas el 16 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que con motivo de la conmemoración del Inicio de la Independencia de México el próximo 16 de septiembre, se suspenderán por 5 horas todos los despegues y aterrizajes debido al desfile aéreo militar que se realizará de las 9:00 a las 14:00 horas.

Por medio de un comunicado, el aeropuerto dijo que esta medida se realiza para mantener la seguridad operacional de las maniobras aéreo-militares de dichos festejos y en seguimiento a instrucciones de la autoridad aeronáutica.

Agregó que se recomienda a los usuarios que tengan programado su viaje para esa fecha y consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, ya que la conmemoración del evento traerá algunos ajustes en los horarios programados.

Dijo también que esta suspensión de operaciones se acordó de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares: la AFAC, SENEAM, Semar, Sedena y el aeropuerto.

