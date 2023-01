AIFA cumple meta de 2022: mueve el doble de gente que Toluca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no llegó al millón de pasajeros en 2022, pero superó la meta oficial y mueve el doble de pasajeros que la terminal de Toluca. Considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como "el mejor aeropuerto de América Latina", el AIFA atendió a 912 mil viajeros en servicio regular el año pasado, de acuerdo con la numeralia publicada este miércoles por el propio aeropuerto.

Tras inaugurarse el pasado 21 de marzo, la terminal de Santa Lucía comenzó a recibir el doble de pasajeros que el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) a partir de septiembre. El AIFA, el AIT y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) conforman el Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM) que echó a andar este gobierno.

El director del AIFA, Isidoro Pastor Román, estableció una meta de pasajeros para el Felipe Ángeles. "En la proyección que tenemos programada para diciembre de 2022, andamos entre 600 mil y 700 mil pasajeros", dijo en septiembre. Es decir, la terminal superó el objetivo en más de 200 mil viajeros. Del total de pasajeros transportados por el AIFA, 876 mil o 96% fueron mediante rutas nacionales y 36 mil en vuelos internacionales.

"El AIFA está contribuyendo a ampliar la capacidad aérea en el Valle de México, pues hay que recordar que el tráfico del AICM se encuentra todavía por debajo de 2019", explicó Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur Anáhuac).

Señaló que el crecimiento tan acelerado del Felipe Ángeles es natural debido al poco tiempo que lleva operando y el importante esfuerzo por impulsar a las aerolíneas para que operen en la terminal. "El AIFA es lo que hay y el mercado tiene necesidad de utilizarlo". "Estamos en una vía de recuperación y los resultados de tráfico son positivos en ese sentido, aunque eso no quiere decir que los pasajeros estén satisfechos con el servicio que reciben en el AICM", indicó el también ex subsecretario de Turismo federal.

En su opinión, los pasajeros que se toman el tiempo encuentran ventajas en la terminal de Santa Lucía mediante boletos más baratos, lo que tiene que ver con una Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) diferenciada. Desde su perspectiva, el tráfico del AIFA va a seguir creciendo, aunque urge que el sistema aéreo nacional recupere la categoría 1 en seguridad que perdió en mayo de 2021. "Es bueno tener la opción del AIFA, pero se sigue teniendo un pendiente muy grave en la falta de conectividad con Estados Unidos y las aerolíneas mexicanas continúan perdiendo participación en el mercado estadounidense", explicó Madrid a este diario.