AIFA sale del top 10 de tráfico de pasajeros nacionales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) inició 2023 "con el pie izquierdo", no sólo por haber perdido la "batalla" por la planta de Tesla, sino también porque el gusto de pertenecer al top 10 de terminales con mayor tráfico nacional le duró sólo un mes.

La terminal de Santa Lucía, en el Estado de México, movió a 176 mil pasajeros dentro del territorio nacional en enero de este año y fue su peor mes desde septiembre pasado, de acuerdo con la información más reciente de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como "el mejor aeropuerto de América Latina", el Felipe Ángeles fue desplazado por la terminal de Guanajuato y cayó a la posición 11 por volumen de pasajeros de una lista de 62 aeropuertos que operan en el país.

Un mes antes, en diciembre, el AIFA había logrado entrar por primera vez al top 10 de tráfico de pasajeros nacionales. Sin embargo, durante enero sus operaciones se redujeron hacia casi todos los destinos, con excepción de Cancún.

El Felipe Ángeles se encuentra debajo de las terminales de la Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Cancún, Monterrey, Mérida, Los Cabos, Puerto Vallarta, Culiacán y ahora también de Guanajuato, en ese orden, según la AFAC.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) manejó a 2.6 millones de viajeros nacionales en enero, es decir, 15 veces más que el AIFA, cuya inauguración fue el 21 de marzo pasado.

La terminal mexiquense ha sido favorecida por un acuerdo entre el gobierno y las aerolíneas para alcanzar más de 100 operaciones diarias, de modo que Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris anunciaron más rutas en el AIFA.

La terminal de Santa Lucía transporta el mayor volumen de personas por vuelos nacionales, pues representaron 94% de su tráfico total en enero.



Posición Aeropuerto Miles de pasajeros nacionales

1 AICM 2,644

2 Tijuana 1,104

3 Guadalajara 990

4 Cancún 915

5 Monterrey 770

6 Mérida 274

7 Los Cabos 229

8 Puerto Vallarta 223

9 Culiacán 191

10 Guanajuato 179

11 AIFA 176



Operaciones en el extranjero

En cuanto a vuelos internacionales, el AIFA se encuentra limitado debido a que el sistema aéreo nacional perdió la categoría 1 en seguridad en mayo de 2021, lo que prohíbe a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas y frecuencias a Estados Unidos.

El aeropuerto Felipe Ángeles manejó casi 11 mil viajeros internacionales en enero, cuya mayoría fue mediante vuelos con Panamá, Cuba y Venezuela.

No obstante, Santa Lucía se encuentra todavía lejos del resto de aeropuertos, pues ocupa la posición 19 entre las terminales con conexión fuera del país.

Antes de que se anunciara esta semana que Tesla invertirá cerca de 5 mil millones de dólares en la construcción de una planta automotriz en Nuevo León, el presidente López Obrador dijo que a la empresa de Elon Musk le convenía instalarse cerca del AIFA o en el sureste del país.

Uno de cada 4 vuelos sale tarde

Operado por militares, el AIFA sufrió más retrasos para despegar o aterrizar que en otras terminales administradas por grupos privados.

La terminal mexiquense llevó a cabo un total de 8 mil 933 vuelos el año pasado y uno de cada cuatro (25%) salió tarde, de acuerdo con la AFAC.

En cambio, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el tercero más grande del país y cuya administración se encuentra a cargo de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), ejecutó un total de 107 mil 959 operaciones el año pasado, es decir, 12 veces más vuelos que el de Santa Lucía.

Sin embargo, sólo 14% de las operaciones de la terminal tapatía estuvieron retrasadas contra 25% del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Los resultados muestran que "los grupos privados son más eficientes que los militares", opinó Rodolfo Elizondo Torres, quien fue secretario de Turismo de 2003 a 2010.

"La falta de puntualidad influye en la llegada de viajeros y más cuando se trata de horas de retraso. La puntualidad es muy importante en la reputación de un aeropuerto", explicó.

Inauguran vuelos de carga

Esta semana, el AIFA recibió el primer vuelo de carga de la empresa DHL, luego que el 3 de febrero se decretó la salida de este tipo de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Las operaciones de carga afectan las capacidades de operación de infraestructura de la terminal, por lo que a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones aéreas y la integridad de los usuarios que lo utilizan, es necesario trasladar la carga hacia la red aeroportuaria disponible en el país", sostiene el decreto.

"Queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que presten servicios al público de transporte aéreo nacional e internacional, regular y no regular, exclusivo de carga.

"Quedan exceptuados los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros", puntualiza.