AIFA, Tren Maya y Dos Bocas serán un fracaso total:, asegura diputado del PRI

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, denunció en la tribuna de la Cámara de Diputados, con costales que tenían la leyenda "cash", que 80% de los recursos del gobierno serán destinados a la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, obras a las que les auguró un completo fracaso.

"Les voy a decir en qué van a terminar estas obras faraónicas: en un fracaso total, como es el fracaso del 'aeromuerto' Felipe Ángeles, que les digo desde ahora, no va a despegar, y no ha despegado", refirió al presentar su reserva al PEF 2023, misma que fue desechada.

Acompañado de diputados de su bancada, sacaron aviones de juguete, que lanzaron al aire. "Hoy desde esta tribuna, ¿qué creen?, van a despegar más aviones de los que han despegado de su aeropuerto desde que se inauguró", comentó.

Zarzosa Sánchez señaló que del 100% de los recursos con que cuenta el gobierno, del orden de 1.3 billones de pesos, más del 80%, es decir, un billón de pesos, "va dirigido para atender dos caprichos presidenciales, y al cuidado de su clientela electoral, a través de los programas sociales".

Abundó en que la construcción del Tren Maya, "lo único que ha logrado hasta hoy, es la destrucción de miles de hectáreas de selva, cenotes sagrados y la desaparición de la flora y fauna de esa región".

Dijo que para construcción de carreteras y hospitales se destinaron pocos recursos; así como para el sector del campo y la construcción de agua, "como ustedes se darán cuenta, a Morena no le importa ninguno de estos sectores", finalizó.