AIFA, uno de los mejores aeropuertos del mundo, asegura AMLO

Aunque no lo quieran aceptar sus opositores conservadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es uno de los mejores aeropuerto del mundo y detalló que todos los días un promedio de 8 mil pasajeros lo usan.

En su informe a cuatro años de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario federal señaló que cada vez serán más pasajeros los que usen el AIFA, inaugurado el pasado 21 de marzo.

"Se acuerdan que decían de que el Aeropuerto no iba a ser utilizado y ya empezó el aeropuerto a tender a cada vez más pasajeros, un promedio de 8 mil pasajeros diarios y cada vez van a ser más y aunque no lo quieren reconocer, es uno de los mejores aeropuertos del mundo", dijo.