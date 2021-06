¡Ajá que no se persigue ni censura a nadie!: Loret de Mola a AMLO

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que periodistas, columnistas y defensores de derechos humanos denuncian que el espionaje desde áreas de seguridad civil y militar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra quienes mantienen posiciones críticas a la Cuarta Transformación, buscan mermar el trabajo periodístico, presionar, amedrentar e intimidar.

Al respecto, López Obrador dijo que es falso y pidió demostrarlo, además que acusó que los medios "se ponen todos de acuerdo" para cuestionar a su gobierno sin pruebas.

Al exhibir la portada y el texto de EL UNIVERSAL sobre espionaje, López Obrador expresó: "Carlos Loret, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado, Salvador García Soto, Raymundo Riva Palacio. ¿Para qué los vamos a espiar? O sea, de veras, si son predecibles".

"Primero, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, no somos como ellos ni como sus jefes. No vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho. Y segundo, ¿qué sentido tiene?, ¿qué caso tiene, si ya sabemos que están en contra de nosotros?", agregó.

Asimismo, criticó a quienes no ven su conferencia mañanera y prefieren informarse con periodistas como Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez-Leyva, Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio.

Al respecto, Loret de Mola expresó en su programa "Así las cosas", en W Radio, que para el presidente López Obrador es más peligroso un periodista crítico que un narcotraficante.

"Ya quisiera cualquier periodista crítico mexicano recibir el referente trato que le da el presidente López Obrador a los criminales; al 'Chapo' Guzmán, cómo se refiere a él con cariño, suelta a su hijo, saluda a su mamá. No sea usted periodista crítico porque le avienta los insultos", señaló Loret de Mola.

Loret de Mola también recordó cuando fue espiado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y el programa "Pegasus", usado para vigilar también a activistas y otros periodistas.

"En tiempos de Peña Nieto, a mí me tocó, por el tema que revelé la matanza extrajudicial de Tanhuato, Michoacán (...) entre muchos otros temitas que tenían en el sexenio pasado", dijo el columnista de EL UNIVERSAL.

"Lo que quieren saber son las investigaciones que estamos haciendo. Quieren otra vez enterarse, antes de los de Pío, quieren saber con anticipación lo de Clara Luz y otros que hemos sacado y que de pronto hemos sabido supieron antes", señaló Loret.

Tras presentar el audio de la mañanera en el que López Obrador declara que no se persigue a nadie ni se censura, Loret de Mola expresó: "¡Ajá! ¿No se persigue a nadie? ¡Ajá! ¿Que no se censura a nadie? ¡Ajá!".

Asimismo, Loret denunció que a la reportera Rocío Jardínez, de W Radio, ya no le dan la palabra en las conferencias matutinas y que de acuerdo con cifras de Spin, se han contabilizado más de 40 mil datos falsos o no corroborados en la mañanera.

"Es un Presidente adicto a mentir, con qué cara va a andar diciendo quién miente y quién no miente", señaló Carlos Loret.