"Al feminismo se le olvidan las mujeres indígenas": Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en entrevista con la dramaturga y conductora Sabina Berman, habló ampliamente sobre las manifestaciones feministas, condenó el uso de la violencia hacia las mujeres policías durante las protestas feministas y aseguró que el feminismo se ha olvidado de las mujeres indígenas.

Durante la emisión de este jueves del programa "Largo aliento", que se transmite en Canal 11 y Canal 14, Sheinbaum también se refirió a la decisión de mover el monumento a Colón del Paseo de la Reforma y colocar en su lugar una representación de las mujeres indígenas.

"No podemos aislar el tema de las mujeres sin considerar las grandes desigualdades. Por eso cuando planteamos que la estatua de Colón se fuera a otro lado, (nos preguntamos) a quién colocamos, pues yo dije que a una mujer indígena porque representa muchas cosas, particularmente a las mujeres que nunca han tenido voz", explicó la funcionaria al ser cuestionada sobre si se considera feminista.

Y añadió: "Muchas veces al feminismo se le olvidan las mujeres indígenas y se les olvidan las más pobres de las pobres que son las más que desigualdades en todos sentidos viven. Desde mi perspectiva soy feminista y ambientalista, pero también pienso que la Cuarta Transformación es la vía en la que tenemos que continuar para que haya un proyecto de nación distinto".

Berman puso sobre la mesa las medidas que tomó su gobierno en marzo pasado, cuando previo a la manifestación del día 8, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Palacio Nacional lució fuertemente resguardado por vallas, las cuales fueron utilizadas por las manifestantes para escribir los nombres de las mujeres asesinadas y desaparecidas. "Tú gobierno encerró el Palacio Nacional. ¿Fue un error?", preguntó Berman.

"Como jefa de Gobierno soy feminista, tengo que atender a las mujeres. ¿Qué pienso? Que las movilizaciones deben ser pacíficas, siempre ha sido mi convicción. ¿Qué problema tenemos? Las mujeres policías no pueden aguantar cualquier cosa. Ese 8 de marzo les prendieron fuego. ¿Qué decimos nosotros frente a estas manifestaciones violentas?, ¿qué hacemos?, ¿que se rompa Palacio Nacional?, ¿que entren violentamente?, ¿que quemen? No, mi responsabilidad como jefa de Gobierno es proteger. Ha habido manifestaciones 'feministas' que queman librerías y para mí eso es fascismo, discúlpame", respondió.

E insistió: "O sea, yo no puedo justificar que por una situación feminista se quemen librerías en la Ciudad de México. No es cierto que por haber sido violentada tengas derecho a violentar y a ejercer la violencia porque entonces, igual que a las mujeres, cualquier sector de la población como los indígenas que han sido violentados, pues tienen todo el derecho, como hombres que han sido violentados sexualmente, también tienen todo el derecho de violentar. Entonces, tiene que haber límites, límites que pone la autoridad sin reprimir. ¿Qué hacemos? Ponemos vallas a los monumentos históricos".

Asimismo, Sheinbaum cuestionó que si no estar de acuerdo con el discurso del Presidente justifica el uso de bombas molotov en una protesta.

"Pregunto, porque entonces todas las manifestaciones de la derecha, que está en contra de lo que dice el Presidente todos los días, pues también que avienten bombas molotov. La gran pregunta aquí es si el feminismo está asociado a la violencia. Y desde mi perspectiva el feminismo se está aislando, discursivamente, frente a la sociedad al dar la oportunidad a la violencia y al no condenarla. Yo condeno la violencia que ejercen contras las policías. Claro que pueden tener razón en las consignas que dicen, pero me parece que, si justificamos esos métodos, los justificamos en cualquier sentido".

Además, aseguró que se valora muy poco el trabajo de las mujeres policías. "Yo no le puedo decir a las mujeres policías: ponte ahí y recibe bombas molotov. Que lo hacen y muy poca gente las reconoce, cuando son mujeres que muy probablemente viven violencias peores que las que viven muchas de las manifestantes".

"¿Has hablado con López Obrador del feminismo?", preguntó la conductora. "Sí y creo que coincidimos en esto, él tiene sus maneras de expresarlo, yo tengo mis maneras. Pero quienes participamos en este movimiento amplio, todos estamos de acuerdo en la igualdad de la mujer".

La jefa de Gobierno reiteró que es feminista y ambientalista y que la mujer y sus derechos tienen que estar en el proyecto de nación.

Sheinbaum también se refirió a temas como la corrupción histórica que hubo en la política y al neoliberalismo.

"Hubo un exceso del modelo neoliberal, se creyó que la privatización iba a resolver solita los problemas y que el estado sólo iba a ser ente regulador. Esto no quiere decir que lo privado no tenga un papel fundamental, pero creo que en el sector energético se debe tener un Pemex fuerte y una Comisión Federal de Electricidad".