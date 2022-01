Al menos 1 de cada 13 mexicanos tiene Covid-19 activo, estiman

Al menos 1 de cada 13 mexicanos tiene Covid-19 activo en este momento, calculó este viernes Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en ciencias médicas.

De acuerdo con la especialista, la racha de récords en el número de casos diarios de Covid-19 disparada el sábado pasado se estancará en menos de dos semanas si el número de pruebas para detectar oportunamente la enfermedad no se incrementa.

Este viernes el país alcanzó el cuarto récord de casos de Covid-19 para un día al registrar 44 mil 293 nuevos contagios. La marca previa se reportó el miércoles cuando se sumaron 44 mil 187 casos. El jueves la cifra fue ligeramente menor.

Desde el sábado pasado en el país se alcanzó un nuevo máximo de contagios para un día en lo que va de toda la pandemia.

En las calles, las personas se volcaron en los kioscos públicos y en los laboratorios privados y farmacias para intentar, no siempre con éxito, conseguir una prueba para detectar la enfermedad respiratoria.

"México parece haber llegado a su capacidad máxima de pruebas. Si no es así, que expliquen a las autoridades porqué lleva 3 días estancada la curva de casos. ¿Será que ómicron es distinta aquí que en el resto del mundo?", escribió Ximénez-Fyvie en su cuenta de Twitter.